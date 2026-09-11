Kişi başı 25 bin dolar! Cevdet Yılmaz milli gelirde hedefi açıkladı

ENFLASYONLA MÜCADELEDE KONUT, GIDA VE ULAŞIM VURGUSU

Enflasyonla mücadelede yalnızca para politikasının kullanılmadığını belirten Yılmaz, maliye ve arz yönlü politikaların da uygulandığını söyledi.

Yılmaz, "Enflasyonla mücadelemizi yalnızca para politikasıyla yürütmüyoruz. Para politikasının yanı sıra maliye ve arz yönlü politikalarımızı da uyguluyoruz. Bu yaklaşımımızı Orta Vadeli Program'da (OVP) da vurguladık. Gelecek yıl enflasyonu yüzde 21'e düşürmeye yönelik politikalarımızı paylaştık. Enflasyonla mücadele kapsamında arz yönlü tedbirlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu kapsamda konut, gıda ve ulaşım alanlarına yoğunlaşıyoruz" diye konuştu.

Sosyal konut ve arz yönlü politikalar kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Yılmaz, "500 bin konut ve kiralık konut kampanyamız devam ediyor. Bu programımızı artırarak sürdüreceğiz. Sosyal konut ödeneklerini bütçede yüzde 150 artırdık. Böylece 100 milyar lira olan ödeneği 250 milyar liraya çıkardık. Gıda tarafında sulama yatırımlarına ayırdığımız kaynak 100 milyar lirayı aştı. Ulaşımda ise savaşın etkisini görüyoruz. Yerel yönetimlerin şehir içi ulaşımda yüksek oranlı artışlar yaptığını gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

CDS 220 PUANIN ALTINA GERİLEDİ

Türkiye'nin dış şoklara karşı dayanıklılığına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, ülke risk priminin birkaç yıl önceki 700 puan seviyelerinden 220 puanın altına gerilediğini ifade etti.

Yılmaz, "Ülke risk primimiz birkaç yıl önce 700 puanlar civarındaydı, bugün 220 puanın altına indi. Savaş olmasaydı CDS'in 200 puanın altına inebileceğini değerlendiriyoruz. Risk primimiz düştükçe hem kamu hem de özel sektör daha düşük faiz ödüyor. Toplam mevduatımız içinde Türk lirasının payı son 34 yılda yüzde 31,6'dan yüzde 61,5'e yükseldi. Kur Korumalı Mevduat mekanizmasını da yumuşak bir geçişle sıfırladık. Merkez Bankası rezervlerimiz de geçmişe göre çok daha güçlü" dedi.

DEPREM HARCAMALARI 104 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Yılmaz, depremin yaralarının sarılması için yapılan ek harcamaların yıl sonunda 104 milyar dolara ulaşacağını açıkladı.

Yılmaz, "Depremin yaralarının sarılması için ek harcamalarımız yıl sonunda 104 milyar dolara ulaşacak. Son üç yılda yaklaşık 455 bin konut inşa ettik. Yollar, hastaneler, okullar ve organize sanayi bölgeleriyle 11 şehrimizi yeniden ayağa kaldırdık. Deprem harcamalarının mali yükü sürecek ancak bütçedeki payı zamanla azalacak" ifadelerini kullandı.