KİT reformunun ilk aşaması tamamladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmak için başlattıkları iki kısımlı reform çalışmalarının ilk aşamasını bitirdiklerini ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunduklarını bildirdi. Merkezi yönetimin kontrolünde 19 KİT olduğunu aktaran Şimşek, İstanbul Sanayi Odası'nın son açıkladığı 500 büyük sanayi kuruluşunda 8 KİT'in yer aldığını belirtti.KİT'lerin GSYH'nin yüzde 7.4'ünü, kamu yatırımlarının ise yüzde 24'ünü oluşturduğuna dikkati çeken Bakan Şimşek, kamu istihdamının ise yüzde 2'sinin KİT'lerden geldiğini dile getirdi. 2024'te merkezi yönetim bütçesinden yapılacak transferlerin yüzde 6.2'sini oluşturan KİT'lerde reform yapmanın önemini vurgulayan Şimşek, çalışmayı Orta Vadeli Program'a (OVP) dahil ettiklerini bildirdi. Mevcut düzenlemenin ticari esasları tam olarak karşılamadığını, bu nedenle yeni düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Şimşek, reformun iki kısımdan oluştuğunu belirtti.KİT yönetimini uluslararası normlara uygun hale getireceklerini aktaran Şimşek, şunları anlattı: "Reform çalışmalarımız tasarruf tedbirimizle uyumlu. Harcamalarımızı verimli yönetiyoruz. Etkin kullanılan kamu kaynaklarıyla mali disiplinimiz güçleniyor. Mali disiplinde duruşumuz net."