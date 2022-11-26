Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu’dan heyecanlandıran görüntüler

GEREKLİ DESTEĞİ ANA ÜS DESTEĞİ OLMADAN KRİZ BÖLGELERİNE TAŞIYABİLECEK

LHD Anadolu, bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma operasyonlarına katılabilecek ve envanterdeki en ağır NATO helikopterleri ile dönebilen rotorlu Osprey hava araçlarının gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak sağlayacak bir uçuş güvertesine sahip olacaktır.