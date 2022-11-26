Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu’dan heyecanlandıran görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çok maksatlı amfibi gemisi LHD Anadolu'nun hizmete gireceği gün için hazırlıkların devam ettiğini bildirdi.
TÜRK DENİZ KUVVETLERİNİN AMİRAL GEMİSİ: LHD ANADOLU
Türkiye'nin amfibi hücum gemisi sınıfına giren ilk gemisi LHD Anadolu, yapımı tamamlandığında Türk Deniz Kuvvetlerinin amiral gemisi olacak.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, LHD Anadolu gemisine iniş ve kalkış yapan helikopterler ile atış testlerinin gerçekleştirildiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.
MSB: LHD ANADOLU'DA HAZIRLIKLAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Milletimizin heyecanla beklediği, donanmamızın gücüne güç katacak olan LHD Anadolu'nun hizmete gireceği gün için hazırlıklar aralıksız devam ediyor. LHD Anadolu'nun uçuş güvertesine konuşlandırabileceği hava araçları, orta yük nakliye helikopteri, genel maksat helikopteri, taarruz helikopterleri, ağır yük nakliye helikopteri ve insansız hava araçlarıdır."
MSB: "LHD Anadolu'nun hizmete gireceği gün için hazırlıklar aralıksız devam ediyor" | Video
KITALAR ARASI GÖREVLERE ÇIKABİLECEK
Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan LHD Anadolu projesinde tam donanımlı 8 helikopter bulundurularak bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilecek. Kıtalar arası görevlere çıkabilecek elverişliliğe sahip olan LHD Anadolu aktif olarak Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de görevini sürdürecek.
"LHD ANADOLU PİSTİNE DİKEY VE KONVANSİYONEL İNİŞ KALKIŞ YAPABİLEN SİHA'LAR GELİŞTİRİLECEK"
Deniz Kuvvetlerinin en büyük ve Çok Maksatlı Amfibi Gemisi LHD Anadolu, 12 derecelik eğimi ile üzerinden savaş uçaklarının kalkışını kolaylaştıracak. LHD Anadolu için dikey iniş kalkış ve konvansiyonel iniş kalkış yapabilen SİHA'ların geliştirilme çalışmaları da devam ediyor.
GEREKLİ DESTEĞİ ANA ÜS DESTEĞİ OLMADAN KRİZ BÖLGELERİNE TAŞIYABİLECEK
LHD Anadolu, bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma operasyonlarına katılabilecek ve envanterdeki en ağır NATO helikopterleri ile dönebilen rotorlu Osprey hava araçlarının gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak sağlayacak bir uçuş güvertesine sahip olacaktır.
DİKEY İNİŞ İLE KISA MESAFEDE KALKIŞ YAPABİLECEK TAKTİK UÇAKLARI LHD ANADOLU'YA KONUŞLANABİLECEK
F-35B gibi dikey iniş ile kısa mesafede kalkış yapabilecek taktik uçaklarında konuşlanabileceği LHD Anadolu ile Türkiye Cumhuriyeti bölgesel güç aktarım kabiliyetini, orta ölçekli küresel güç aktarımına çevirebilecektir.
8 DENİZ ÇIKARMA ARACINI BULUNDURABİLECEK
Bir amfibi taburunu iletişim, muharebe ve destek araçlarına ihtiyaç duymadan istenilen bölgeye çıkartma yapabilecek şekilde tasarlanan LHD Anadolu, 700 kişilik amfibi gücü dışında 8 deniz çıkarma aracını bulundurabilecek.
Anadolu gemisi içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az otuz yatak kapasiteli askerî hastaneye sahip olacak.
GEMİ GÖREVLERİ
TEKNİK ÖZELLİKLERİ