Kıtalararası işbirliğinde rota Kamerun

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Kıtalararası İşbirliği Zirvesi, İstanbul'un ev sahipliğinde 24 Eylül'de toplanacak. Batı Kamerun'dan Bamena kralının da katılacağı zirve öncesinde mali müşavir Sadettin Turhan'ın moderatörlüğünde, iş insanları Zorman Bayramoğlu, Oktay Mermer ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tarkan Deniz Afrika pazarındaki fırsatlara ilişkin söyleyişi gerçekleştirecek.

HSB Organizasyon tarafından Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacak zirve öncesinde HBS Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Sıraç Tanır, Oco Group A.Ş. Kurucu Başkanı Ömer Coşkun, Zorman Ltd. Şti. Sahibi Zorman Bayramoğlu ve Kamerun Kralı'nın oğlu, Ferdinand N. Tchouadoum önemli açıklamalarda bulundu.

"HEDEF AFRİKA"

Ömer Coşkun: Kamerun 30 yıl önceki bizim esnafımızın ahlakıyla yoğrulmuş tüccarlara sahip. Uluslararası esnaflık mantığı ile ihracat yapıyoruz Afrika ülkelerine. Türkiye'deki ihracatçı partnerlerimiz de Afrika'yla ticaret fırsatından istifade ve ülkemize döviz kazandırsınlar istiyoruz.

Sıraç Tanır: Esnaflık mantığı ile çalıştığı için Kamerunlularla çok başarılı olacağımıza inanıyorum. 'Hedef Afrika' yaklaşımıyla 2023 sonuna kadar toplam 15 ülke ile bu tarz organizasyonlar düzenleyerek 250 milyar dolarlık ihracat hedefine katkı sunmayı amaçlıyoruz. KOBİ'leri ve ihracat yapmak isteyen diğer firmaları Afrika pazarına sokmak niyetindeyiz. Türkiye'deki markalar Afrika'da tanınsın, orada benimsenen markalar haline gelsin istiyoruz.

Zorman Bayramoğlu: Türkiye'de KOBİ'lerimiz ve üreticilerimiz vasıtasıyla üretilen malların Sıraç Bey'in söylediği gibi Afrika'ya en kısa yoldan, en verimli şekilde gönderebilmesi, tanıtılabilmesi, oralardaki hizmeti en üst seviyeye taşıyabilmemiz, ülkemiz adına iyi işler yapabilmemiz adına bu organizasyona inşallah biz de destek vereceğiz. Bu doğrultuda, Afrika'yla olan ticari ilişkilerimizi, bağlantılarımızı kullanarak, Türkiye'de üretim sahasındaki birçok KOBİ ölçeğinde ve üst ölçekteki firmalarımızı bu organizasyona taşımak istiyoruz.

Ferdinand N. Tchouadoum: 24 Eylül'de sabahtan akşama kadar iş görüşmeleri yapılacak. Diaspo Royale Derneği'nin Dünya'nın farklı yerlerinde şubesi var. Ağırlıklı olarak kültürel ve ekonomik çalışmalar yürütüyoruz.

Kıtalararası İşbirliği Zirvesi, 24 Eylül'de Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.