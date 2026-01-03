KİT’lerde reform yolda

Ekonomiyle ilgili yapısal reformlar kapsamında Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ne (KİT) yönelik önemli değişiklikler gündemde. 2026 yılında, birçok alanda olduğu gibi ekonomide de önemli yapısal reformlar hayata geçirilecek. Bunlardan birini KİT'lere yönelik düzenlemeler oluşturacak. Hazırlıkları devam eden yasa teklifi kapsamında, özellikle KİT yönetimleri yeni bir anlayışla şekillendirilip profesyonelleştirilecek.Halen faaliyet gösteren 21 KİT bulunuyor. 2000-2025 yılları arasında KİT'lerde çalışan yıllık ortalama personel sayısı 435 binden 94 bin kişiye geriledi. Ekonomide kamu kesiminin payının azaltılmasına yönelik politikalar doğrultusunda KİT'lerin rolü de azaldı. KİT'ler tarafından üretilen katma değerin GSYH'ye oranı 2000 yılında yüzde 3.4 iken, 2025 sonu itibarıyla yüzde 0.6 seviyesine geriledi. KİT yatırımlarının toplam kamu ve özel sektör yatırımları içindeki payı 2000'de yüzde 5.8 iken, 2025'te 2.4 seviyesine düştü.KİT'lerin ticari hayatın gereklerine uygun şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak, operasyonlarında etkinlik ve verimliliği önceliklendirerek kamu maliyesi üzerinde doğrudan ya da dolaylı bir yük veya risk oluşturmalarını engellemeye dönük yasal düzenlemeler yapılacak. KİT üst yönetiminde, kurumsal yönetişim anlayışını güçlendirecek şekilde değişiklikler yapılacak. Performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılarak kamu işletmeleri ve yönetim kurullarının hesap verebilirliği artırılacak. Faaliyetleri dolayısıyla sektörel, idari ve mali alanlarda birbiriyle etkileşim içinde olan kamu işletmeleri arasında koordinasyonu sağlayacak mekanizmalar kurulacak.