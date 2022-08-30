Kıyılar doldu taştı, turist Anadolu’ya yöneldi

Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşınca kıyı bölgelerinde oluşan yoğunluk, yerli ve yabancı turisti başka alanlara yönlendirdi. Anadolu'yu gezmek isteyenlerin hangi bölgeleri tercih ettiğini Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman SABAH'a değerlendirdi. Akman, Türkiye'de keşfedilmemiş pek çok güzellik olduğunu söyleyerek, İç Anadolu'da Gordion, Karadeniz'de Çorum Hattuşa, Güneydoğu Anadolu'da Taştepeler Urfa, Doğu Anadolu'da Ani Harabeleri'nin gezilmesi tavsiyesinde bulundu. Akman, "İç Anadolu'da öncelikle Gordion, Ihlara Vadisi, Tuz Gölü, Haymana, Sivrihisar, Karadeniz'de Çorum Hattuşa, Tokat, Artvin Kaçkarlar, Trabzon Yaylalar, Güneydoğu Anadolu'da Taştepeler Urfa, Diyarbakır Suriçi, Kilis Yesemek Taş Atölyesi Roma dönemi, Doğu Anadolu'da Kars Ani Harabeleri, Erzurum Tabyalar ve Selçuklu Kümbetler Van Tuşba, Akdamar Kilisesi, Bitlis Ahlat kesinlikle görülmeli" diye konuştu.Pandemiden sonra Türkiye'nin güzel bir sezon geçirdiğini vurgulayan Akman, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) Kovid-19 boyunca çok çalıştığını belirterek, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen hedeflerin küçülmediğini söyledi. Altyapısı güçlü ve hızlı işleyen sistemi nedeniyle turistlerin gözdesi haline gelen Türkiye'nin, yılsonuna kadar 42 milyon olarak öngördüğü turist beklentisinde kendi rekorunu kırdığını söyleyen Akman, sayının 47 milyon olarak revize edildiğini hatırlatarak, "Eğer bu hedefi tutturursak 2019'u da geçerek yeni bir rekor kırmış olacağız Bu sene gelirde 2019'u geçiyoruz" dedi.AKMAN gastronomi turizminin geliştirilmesi için halihazırda yapılanların tekrarı ile değil, sıra dışı projelerle bu alanları geliştirmeye yönelik çalışmalar içerisinde olduklarını aktardı. Akman, "Turizmin farklı alanlarda çeşitliliğini geliştirebilirsek Ankara ve dolayısıyla İç Anadolu Bölgesi turizmde farklı bir cazibe merkezi olacaktır" değerlendirmesini yaptı.