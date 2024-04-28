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Giriş Tarihi: 28.4.2024

Kız Kardeşim Projesi’nin yıldızları ödülleriyle buluştu

Kız Kardeşim Projesi’nin yıldızları ödülleriyle buluştu
Coca-Cola Vakfı'nın desteği, Ahbap Derneği ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği'nin iş birliğiyle hayata geçirilen Yıldızlar Karması Programı'nın kazananları, İstanbul'da gerçekleştirilen törende tanıtıldı. Yıldızlar Karması Programında Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplam 20 genç kadın, maddi destek almaya hak kazandı. Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Gaye Sunerli, "Kız Kardeşim Projesi'nin etkisi her geçen gün daha da artıyor. Geçtiğimiz yıl, burs programı, güçlenme programı, seminer ve online eğitimlerle 50 bine yakın genç kadına ulaştık" dedi.
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Kız Kardeşim Projesi’nin yıldızları ödülleriyle buluştu
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