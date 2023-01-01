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Giriş Tarihi: 1.1.2023

Kız Kulesi müze olarak açılacak

Kız Kulesi müze olarak açılacak
Geçen yıldan beri Kız Kulesi'nde devam eden yenileme çalışmaları bitiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaları yerinde incelerken kulenin Mart 2023'te müze olarak açılacağı açıklandı.
Tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmut dönemindeki ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak. Titizlikle yürütülen restorasyonun her aşamasını takip eden Bakan Ersoy, ahşap kubbeyi ve yapıda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.



Restorasyon çalışmalarıyla ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile mimar Han Tümertekin'den bilgi alan Ersoy, yüzlerce yıllık bu tarihi yapının restorasyon tamamlandığında müze olacağını kaydetti.
Ersoy, mart sonunda bitirilecek restorasyonun ardından İstanbul'un güzelliklerinin Kız Kulesi panoramasından gözlemlenebileceğini aktardı.
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Kız Kulesi müze olarak açılacak
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