KIZILELMA ayaklarını yerden kesti! "Zor tutuyoruz"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından paylaştığı tweette, Bayraktar Kızılelma'nın teker kesme testinden video paylaşarak, "Zor tutuyoruz… Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah… Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground..." ifadelerini kullandı.
"KRİTİK BİR EŞİĞİ DAHA AŞTIK!"
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da paylaştığı tweette, "Kritik bir eşiği daha aştık! Yüzde 100 #Baykar öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar #KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, havacılık tarihimiz için dönüm noktası olacak... #MilliTeknolojiHamlesi" değerlendirmesinde bulundu.
Selçuk Bayraktar'dan "KIZILELMA" paylaşımı: "Zor tutuyoruz..." | Video
DÜNYADA OYUN DEĞİŞTİREN İHA/SİHA'LARIN TECRÜBESİYLE GELİŞTİRİLDİ
Geleceğin muharebe konseptine yön verecek muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA (MİUS), dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle geliştirildi.
AGRESİF MANEVRALARLA HAVA MUHAREBESİNİN VAZGEÇİLMEZİ OLACAK
Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan Bayraktar KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemileri ve LHD gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.
DÜŞÜK RADAR İZİ SAYESİNDE EN ZORLU GÖREVLERİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRECEK
Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'dan elde edilen tecrübelerle Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları devam eden insansız savaş uçağı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak.
Tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek Bayraktar Kızılelma'nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.
Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan insansız savaş uçağı, planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.
Gemi üzerine iniş-kalkışların katapulta gerek olmaksızın yapılabilmesi için kanat yapısı özel olarak tasarlanan KIZILELMA'nın gövdesi, stealth teknolojisine uygun olarak tasarlandı.
Stealth teknolojisi: Düşük gözlemlenebilir teknoloji.
KIZILELMA özellikleri: