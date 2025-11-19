KIZILELMA, performans testini tamamladı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, test uçuşuna ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Göklerde bir adım daha ileri, bir eşiği daha geride bıraktık. Bayraktar KIZILELMA'nın, GÖKDOĞAN mühimmatı bağlı uçuşu ve MURAD AESA radar performans testini başarıyla tamamlaması; milli havacılık vizyonumuzun gökyüzündeki en somut nişanelerinden biridir. Bu kritik başarı, mühendislik kabiliyetimizin, kurumsal uyumumuzun ve yerli teknolojide ulaştığımız seviyenin açık bir göstergesidir. Türkiye; yalnızca havada iz süren değil, havacılığın standartlarını belirleyen bir ülke haline geliyor. Bu önemli aşamada emeği geçen tüm ekipleri gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.