Giriş Tarihi: 2.01.2026 14:33 Son Güncelleme: 2.01.2026 14:38

KKM bakiyesi 7 milyar TL'nin altına geriledi

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) 2025 yılının son haftasında 1,3 milyar TL azalışla 8,3 milyar TL'den 6,96 milyar TL'ye geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 1 milyar 312 milyon lira azalarak 6 milyar 960 milyon liraya düştü. KKM hesapları bir önceki hafta 8,3 milyar TL seviyesindeydi.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 26 Aralık haftasında yaklaşık 300 milyar 575 milyon lira artarak 22 trilyon 576 milyar 437 milyon liradan, 22 trilyon 877 milyar 11 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 744 milyar 463 milyon lira yükselerek 27 trilyon 378 milyar 656 milyon liraya ulaştı.

