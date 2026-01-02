KKM bakiyesi 7 milyar TL’nin altına geriledi

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 26 Aralık haftasında yaklaşık 300 milyar 575 milyon lira artarak 22 trilyon 576 milyar 437 milyon liradan, 22 trilyon 877 milyar 11 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 744 milyar 463 milyon lira yükselerek 27 trilyon 378 milyar 656 milyon liraya ulaştı.