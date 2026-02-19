KKM hesaplarında düşüş sürüyor! Toplam 2.2 milyar TL’ye geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre bankacılık sektöründeki toplam mevduat hesapları 27 trilyon 856 milyar 168 milyon TL seviyesine ulaştı.

TL CİNSİ MEVDUAT PAYI YÜKSELİŞTE

Toplam mevduatın 16 trilyon 414 milyar 661 milyon TL'si Türk parası cinsinden, 11 trilyon 441 milyar 506 milyon TL'si ise yabancı para cinsinden gerçekleşti.

Gerçek kişilere ait mevduat toplamı 16 trilyon 162 milyar 472 milyon TL olarak kaydedililirken bunun 8 trilyon 353 milyar 761 milyon TL'si TP, 7 trilyon 808 milyar 711 milyon TL'si YP hesaplardan oluştu.

KKM 2 MİLYAR TL'YE YAKLAŞTI

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarında (KKM) düşüş hızla devam etti. KKM toplamı 13 Şubat ile biten haftada 280 milyon TL düşüşle 2,231 milyar TL'ye geriledi.

Sigortaya tabi mevduat tutarı 7 trilyon 106 milyar 617 milyon TL oldu.

