KKM’de adım adım sona geliniyor

Ekonomi yönetiminin sonlandırılması için gerekli adımları attığı kur korumalı mevduatta (KKM), adım adım sona yaklaşıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık verilerine göre KKM'de 18 Ağustos 2023'te görülen tarihi zirvenin ardından başlayan kesintisiz düşüş süreci 114'ncü haftayı taşındı. 17 Ekim'de 205.3 milyar TL olan KKM'nin büyüklüğü, 24 Ekim'de 171 milyar liraya geriledi.

139 MİLYAR $ AZALDI

KKM'nin hacmi dolar bazında ise 4.1 milyar dolara indi. Böylece KKM'de Ağustos 2023'ten bu yana yaşanan düşüş TL bazında 3 trilyon 237 milyar lira, dolar bazında ise 139 milyar dolara ulaştı. KKM'nin Ağustos 2023'te yüzde 26.2 olan toplam mevduattaki payı yüzde 0.6'ya geriledi. Ekonomik programın uygulanmasındaki kararlılık ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımlar, KKM'nin çözülme sürecinde TL'ye ilgiyi arttı. Ağustos 2023'ten bu yana TL mevduat 2 kattan artarak 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla 15.3 trilyon liraya çıktı. TL mevduat BDDK verilerine göre 28 Ekim'de ise 15 trilyon 594 milyar lira ile rekor kırdı. Mevduatta TL'nin payı yüzde 31.9'dan 60.5'e çıkarken, dövizin payı ise yüzde 41.9'dan 39.5'e indi.

FİRMALARA DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), , firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının 31 Ekim 2025'ten 30 Nisan 2026'ya uzatılmasını kararlaştırdı. Yapılan değişiklik ile TCMB, yurt dışından gelen dövizlerin TL'ye çevrilip kendisine satılması durumunda firmalara destek uygulamasını devam ettirecek. Söz konusu sistemde ihracat bedellerinin TCMB'ye satılması ve kalanının da TL'ye dönülmesi durumunda yüzde 3 kur desteği veriliyor. Uygulamada bugün itibarıyla dolar 41.90 TL ise, ihracatçıya 43.16 TL'den satış yaptırılıyor. Kur desteğinden faydalanmak isteyen firma, 1 ay süreyle dövize dönmeyeceğini sözleşme ile garanti ediyor.