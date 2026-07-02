KKM’de çözülme sürüyor! Toplam bakiye 244 milyon liraya kadar düştü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 26 Haziran haftasına ilişkin bankacılık sektörü verilerini açıkladı.

Buna göre, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'nın (KKM) büyüklüğü geçen hafta 5,6 milyon lira azalarak 244,2 milyon liraya geriledi.

KKM'deki çözülme böylece son haftada da devam etti.

KREDİ HACMİ 26,5 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 26 Haziran haftasında 312 milyar 754 milyon lira artarak 26 trilyon 537 milyar 292 milyon liraya yükseldi.

Sektörde toplam mevduat ise bankalar arası işlemler dahil 416 milyar 860 milyon lira artış göstererek 30 trilyon 268 milyar 569 milyon liraya ulaştı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3,37 TRİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Tüketici kredilerinin toplam tutarı geçen hafta 52 milyar 38 milyon lira artışla 3 trilyon 371 milyar 318 milyon liraya çıktı.

Kredi dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

Konut kredileri: 800 milyar 464 milyon lira

Taşıt kredileri: 43 milyar 292 milyon lira

İhtiyaç kredileri: 2 trilyon 527 milyar 562 milyon lira

KREDİ KARTI BORÇLARI ARTTI

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları geçen hafta yüzde 1,7 artarak 3 trilyon 216 milyar 933 milyon liraya yükseldi.

Bunun;

1 trilyon 199 milyar 610 milyon lirasını taksitli,

2 trilyon 17 milyar 324 milyon lirasını ise taksitsiz kredi kartı borçları oluşturdu.

Öte yandan taksitli ticari kredilerin tutarı da 39 milyar 663 milyon lira artışla 4 trilyon 139 milyar 34 milyon liraya çıktı.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 757,6 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

BDDK verilerine göre bankacılık sektöründe takipteki alacaklar da artışını sürdürdü.

Takipteki alacaklar, 26 Haziran itibarıyla 3 milyar 901 milyon lira artarak 757 milyar 573 milyon liraya yükseldi.

Bu alacakların 571 milyar 849 milyon lirası için özel karşılık ayrıldı.

BANKALARIN ÖZ KAYNAKLARI GÜÇLENDİ

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 6 milyar 32 milyon lira artarak 5 trilyon 753 milyar 402 milyon liraya ulaştı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör