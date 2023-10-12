KKM’de rekor düşüş

ÖTE yandan aldığı tedbirlerin etkisiyle kur korumalı mevduatlarda (KKM) 6 Ekim haftasında 74.6 milyar TL ile rekor düşüş yaşandı. Böylelikle bu tür mevduatlarda en hızlı haftalık düşüş kaydedildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 6 Ekim haftasında 3 trilyon 228 milyar liraya geriledi. Kur korumalı mevduatın büyüklüğü dolar cinsinden ise 117.6 milyar dolara indi. 6 Ekim haftası itibarıyla KKM'de düşüş serisi 7. haftaya yükseldi. KKM'de son dönemde kısıtlayıcı düzenlemeler birbirini izlemişti. Son gelen düzenlemeyle Merkez Bankası uygulama talimatında yapılan değişiklikle, Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğu kaldırmıştı. Ağustosta menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosu yürürlükten kaldırılarak, yerine kur korumalı hesapları TL mevduat olarak dikkate almayan ve standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen yeni bir TL payı rasyosu getirilmişti.