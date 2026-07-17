KKM’de sona doğru! Toplam bakiye 205 milyon liraya geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımladı. Verilere göre, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndaki (KKM) gerileme sürerken, sektörün kredi hacmi ve mevduat büyüklüğü yükselişini devam ettirdi.

KKM BAKİYESİ 205 MİLYON LİRAYA DÜŞTÜ

BDDK verilerine göre Kur Korumalı Mevduat hesaplarının büyüklüğü geçen hafta 31 milyon lira azalarak 236 milyon liradan 205 milyon liraya geriledi.

Son veriler, KKM'den çıkış sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını ve sistemdeki bakiyenin oldukça düşük seviyelere indiğini gösterdi.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ ARTTI

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 10 Temmuz haftasında 70 milyar 835 milyon lira artış gösterdi.

Böylece kredi hacmi 26 trilyon 746 milyar 502 milyon liradan 26 trilyon 817 milyar 337 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankacılık sektöründeki toplam mevduat da bankalar arası işlemler dahil 180 milyar 354 milyon lira artarak 30 trilyon 52 milyar liraya ulaştı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3,4 TRİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü haftalık bazda 6 milyar 281 milyon lira artarak 3 trilyon 395 milyar 746 milyon liraya çıktı.

Bu tutarın;

807 milyar 709 milyon lirasını konut kredileri,

42 milyar 369 milyon lirasını taşıt kredileri,

2 trilyon 545 milyar 668 milyon lirasını ise ihtiyaç kredileri oluşturdu.

TİCARİ KREDİLER ARTTI, KREDİ KARTI BORÇLARI GERİLEDİ

BDDK verilerine göre taksitli ticari kredilerin tutarı da geçen hafta 5 milyar 72 milyon lira artarak 4 trilyon 128 milyar 233 milyon liraya yükseldi.

Öte yandan bankaların bireysel kredi kartı alacakları haftalık bazda yüzde 0,3 azalarak 3 trilyon 276 milyar 850 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör