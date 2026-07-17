KKTC gemi trafiği kesintisiz izlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi kapsamında KKTC'ye kurulan sistemin 20 Temmuz'da hizmete alınacağını söyledi. Uraloğlu, Doğu Akdeniz GTH Projesi ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğinin daha da güçleneceğine işaret ederek, "KKTC'nin deniz yetki alanlarında gemi trafiğini etkin şekilde izlemeye başlayacağız. Projeyle mavi vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ile ülkemiz arasındaki deniz alanında gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz. Tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz yazılım ve kritik donanımlar sayesinde, bu alanda teknolojik bağımsızlığımızı da pekiştirmiş olacağız" dedi. Projenin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, yükleniciliğini ise HAVELSAN'ın üstlendiğine değinen Uraloğlu, Gazimağusa'da kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ile Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki Trafik Gözetleme istasyonlarının sisteme entegre edildiğini kaydetti. Uraloğlu, Trafik Gözetleme İstasyonlarının sistemin ana bileşenleri arasında yer aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Radarlar, kameralar, haberleşme teçhizatları, OTS sistemleri ve diğer sensörler sayesinde, 24 saat kesintisiz izleme gerçekleştireceğiz. Gemi Trafik Hizmetleri kapsamındaki herhangi bir gemi anında tespit edilecek ve elde edilen veriler eş zamanlı olarak hem KKTC'deki merkeze, hem de Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine aktarılacak. Trafik Gözetleme İstasyonlarımızdaki en önemli unsur olan radarlarımız ise ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen SERDAR 7M radarlardır."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!