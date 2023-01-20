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Giriş Tarihi: 21.1.2023

KKTC’ye tarifeli sefer için 3 şirket başvurdu

KKTC’ye tarifeli sefer için 3 şirket başvurdu
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, martta başlayacak turizm sezonu öncesinde Türkiye'den KKTC'ye düzenli sefer düzenlemek için 3 havayolu şirketinin kendilerine müracaat ettiğini bildirdi. Arıklı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminalinde deneme seferlerinin martta başlayacağını belirtti. Bakanlığa yapılan 3 başvuruyla, Türkiye'den Lefkoşa'ya tarifeli seferler düzenleyen havayolu şirketlerinin sayısı mart ayından itibaren 6'ya çıkacak.
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KKTC’ye tarifeli sefer için 3 şirket başvurdu
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