KKTC’ye tarifeli sefer için 3 şirket başvurdu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, martta başlayacak turizm sezonu öncesinde Türkiye'den KKTC'ye düzenli sefer düzenlemek için 3 havayolu şirketinin kendilerine müracaat ettiğini bildirdi. Arıklı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminalinde deneme seferlerinin martta başlayacağını belirtti. Bakanlığa yapılan 3 başvuruyla, Türkiye'den Lefkoşa'ya tarifeli seferler düzenleyen havayolu şirketlerinin sayısı mart ayından itibaren 6'ya çıkacak.