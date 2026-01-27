KMH’ye limit için geri sayım

Ekonomi yönetimi, kredili mevduat hesaplarındaki (KMH) rekor artışı frenlemek için limit belirleme konusunda yeni kriterler getiriyor. Edinilen bilgiye göre düzenleme mevcut hesapları etkilemeyecek, ilk defa hesap açacakların gelirine bakılacak. KMH limitinin aylık gelirin 3 katını aşmaması seçeneği ön plana çıkıyor. Son dönemde asgari ücretli çalışana gelirinin 10 katı kredili mevduat hesabı açan bankaların limit belirleme yetkisinde sınırlamaya gidilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca yürütülen çalışmanın kısa sürede yürürlüğe girmesi bekleniyor. Belirlenen sınırlara uymayan bankalara yönelik cezai yaptırım söz konusu olacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da ilk evini alırken kredi kullanmak isteyenlere kolaylık sağlayacak. Konut kredilerinde alan genişleyecek. Dar gelirli vatandaşların konut erişiminde kredi kullanımı esnek hale gelecek. Yüzde 1.20 faiz oranı olacak, 2 milyon liranın üzerinde kredi alamayanlar için limit artırılabilecek. Kampanyayı kamu bankaları başlatacak. İlk defa ev alanlar yararlanabilecek.