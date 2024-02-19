KOBİ’ler de sadakat programlarına giriyor

Sadakat programı ve ödeme sistemlerini birleştiren platform Chippin, bu yıl marka ve kullanıcı ağını genişletmeye odaklandı. Halen 5 milyon civarında tekil müşterisi bulunan platform, yerel marketler, küçük butikler gibi lokal markaları da sistemin içine çekmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bu yıl orta ölçekli firmaların da müşteri verisini kullanmaya başlamasını sağlayacak Joyalty ve Chippin'i birleştirecekleri iş planını hayata geçireceklerini açıklayan Chippin CEO'su Sabri İnci, "Böylece hem ulusal hem de küçük ve orta seviyedeki markaların bu platformu kullanmasını sağlayacağız. Orta ölçekli firmaların müşteri verisini ve kişiselleştirme sürecini de hızlandıran bir platforma döneceğiz. Lokal markaların da sisteme girmesini sağlayacak projeyi hayata geçirip yaygınlaştıracağız. Yerel markalar için 15-20 bin arası bir hedefimiz var" dedi.Tek bir uygulamadan bütün puanların görülebileceği bir sistemi olan Chippin'i indiren bir kişinin ana ekranda üye şirketlerin programlarını görebileceğini söyleyen İnci, işleyişle ilgili şu bilgileri verdi: "Burada birikmiş puanları tüm üye markalarınızda harcayabiliyorsunuz. Farklı markalardan kazandığınız puanlar da sistemimizde görünüyor. O markaya gittiğinizde puanınızı Chippin'deki puanla, banka puanınızla ya da kredi kartı bankanızla birleştirip tek bir işlemle mobil ödeme yapabiliyorsunuz. Marka üyelikleri Chippin'in bir diğer fonksiyonu."CHIPPIN'IN bir köprü ve ortak platform olarak öne çıktığını anlatan İnci, "Bizim yaptığımız gibi farklı sadakat programlarını, farklı pazarlama inisiyatiflerini bir araya getiren bir mobil platform yok. Biz türümüzün ilk örneğiyiz. İnovatif bir iş yapıyoruz" dedi.