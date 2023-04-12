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Giriş Tarihi: 13.4.2023

KOBİ’ler ‘Dijital Bağışıklık’ kazanmalı

KOBİ’ler ‘Dijital Bağışıklık’ kazanmalı
DİGITAL Transformation Group CEO'su Tolga Dinçer, bilgi güvenliğinin sadece güvenlikten ibaret olmadığını, sürdürülebilir dijital bağışıklık ile birlikte ele alınması gerektiğini belirterek, "Bu nedenle kurum ve şirketlerin dijital bağışıklık sistemlerini güçlendirmesi gerekiyor. 2023'ün yeni trendi olan bu sistem, riske karşı korunmak için birden fazla yazılım mühendisliği stratejisini birleştirerek, sürdürülebilir dijital deneyimi yaratmayı amaçlıyor" dedi. Dinçer, sürdürülebilir dijital bağışıklığın herhangi bir doğal afet sırasında şirketlerin ve kurumların iş sürekliliğini sağlamak için tasarlanmış bir kavram olduğunu vurguladı.
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KOBİ’ler ‘Dijital Bağışıklık’ kazanmalı
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