KOBİ’ler için uluslararası araştırma destek başvuruları başladı

TÜBİTAK'tan edinilen bilgilere göre, Collective Research Networking (CORNET) 41. çağrısıyla, KOBİ'lerin rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik kolektif projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Desteklenecek projelerin KOBİ ihtiyaçları doğrultusunda akademik ortaklarca gerçekleştirilmesi, çıktıların da birden fazla KOBİ'nin faydasına olması bekleniyor.

Çağrı için 25 Mart'a kadar başvuru alınacak. Bu kapsamda, en az iki çağrı katılımcısı ülkenin yer aldığı uluslararası işbirliği projeleri desteklenebilecek.

CORNET 41. çağrısına Almanya, Belçika, Brezilya, Çekya, İsviçre ve Türkiye katılım sağlayacak.

Uluslararası başvurularda her ülkeden üç paydaşın projede yer alması gerekecek. Buna göre, AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları gibi araştırma kuruluşları tarafından yürütülmesi şartı aranacak.

KOBİ'LER DE DAHİL OLACAK

Proje konularının, KOBİ'lerin ihtiyaçlarını belirlemek ve proje çıktılarının yaygınlaştırılmasını sağlamakla görevli KOBİ şemsiye kuruluşları tarafından tanımlanması gerekiyor. Ayrıca başvurularda en az üç KOBİ'den oluşan bir kullanıcı grubunun yer alması zorunlu tutuluyor. Kullanıcı grubunun, proje çalışmalarını yönlendirmesi ve projenin verimliliğine katkı sunması bekleniyor.

Çağrı kapsamında uluslararası ve ulusal başvuru da yapılması gerekiyor. Türkiye'de yerleşik yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları, ulusal başvurularını Proje Başvuru Sistemi'nden gerçekleştirebilecek.

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları, kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 100 desteklenecek.

DESTEKLENECEK PROJELERİN SÜRESİ EN FAZLA 24 AY OLACAK

CORNET 41. çağrısı kapsamında proje süresi ve mali destek üst limitleri de belirlendi. Çağrısı çerçevesinde desteklenecek projelerin süresi en fazla 24 ay olacak.

Kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi hariç olmak üzere bir proje kapsamında TÜBİTAK'tan talep edilecek katkı tutarı, proje başına 180 bin avroyu aşamayacak. Katkı tutarı, yürütücü kuruluş başına da yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları için 125 bin avroyu geçemeycek.

Uluslararası değerlendirme süreci sonunda desteklenmesine karar verilen projelerde, Türkiye'den yer alan ortakların proje giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacak.