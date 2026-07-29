KOBİ’lere 10 yıl 6.5 milyon liraya kadar destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, sanayinin dijital ve yeşil dönüşümünü hızlandırmak amacıyla kapsamlı destek mekanizmalarını devreye aldıklarını söyledi. Kacır, "Dijital ve Yeşil Dönüşüm Programları kapsamında firmalarımıza 226 milyon liraya kadar destek, yatırımların yüzde 40'ına kadar vergi indirimi sağlıyoruz" dedi. Kacır, Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen projeler kapsamında sanayicilere, KOBİ'lere ve yeşil teknoloji girişimlerine 1 milyar doların üzerinde finansman sunduklarını belirterek, "Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu ile sanayimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030 yılına kadar 5 milyar euroluk uluslararası finansman sağlama yolunda önemli bir adım attık" ifadelerini kullandı.

MODEL FABRİKA 16'YA ÇIKACAK

KOBİ'lerin dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim süreçlerini desteklemek amacıyla Sektörel Gelişim Merkezi Destek Programı'nı hayata geçirdiklerini belirten Kacır, "Program kapsamında dijital, yalın ve yeşil dönüşüme hizmet eden altyapılara 10 yıl boyunca yıllık 6.5 milyon liraya kadar geri ödemesiz KOSGEB desteği sağlıyoruz" diye konuştu. TÜBİTAK aracılığıyla son 23 yılda kaynak verimliliği, süreç iyileştirme, enerji verimliliği ve yalın üretim alanlarında 2 bin 844 projeye 15.8 milyar lira destek verdiklerini söyleyen Kacır, Türkiye genelinde kurulan 12 model fabrikanın sanayinin dönüşümüne katkı sunduğunu ifade etti. Bugüne kadar model fabrikalarda 800'ün üzerinde Öğren- Dönüş Programı gerçekleştirildiğini belirten Kacır, "Hizmet sunduğu işletmelere yüzde 76'ya varan verimlilik artışı sağlayan model fabrikalarımızın sayısını önümüzdeki yılın sonuna kadar 16'ya çıkaracağız" şeklinde konuştu.