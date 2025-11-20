KOBİ’lere 2026’da da güçlü destek var

Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ'ler için destek mekanizmaları hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılında başlayan yoğun teşvik süreci, 2026'ya yönelik beklentilerle birlikte daha net bir çerçeve kazanmış durumda. Hem yeni işletme kuracak girişimciler hem de kapasitesini artırmak isteyen KOBİ'ler için rakamlar umut veriyor. KOSGEB'in 2025'te başvuruya açtığı "Girişimci Destek Programı" yılı güçlü bir taleple karşıladı. İlk iki dönemde 1.127 proje için toplam 1.6 milyar TL'nin üzerinde destek verilmesi kararlaştırıldı. Desteklerin kapsamı; personel giderlerinden makine-teçhizata, yazılımdan danışmanlık hizmetlerine kadar geniş bir alana yayıldı.

2026 İÇİN HEDEFLER NET

Kadın, genç, engelli ve gazi girişimcilere ise daha yüksek destek limitleri uygulanıyor. Aynı dönemde TÜBİTAK'ın bin 507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı da öne çıktı. Programla KOBİ'lere yüzde 75'e kadar hibe sağlanırken proje bütçesi üst sınırı 3 milyon TL olarak belirlendi. Dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve ihracat odaklı projeler öncelikli alanlar arasında yer alıyor. KOSGEB'in 2026'ya ilişkin yol haritası, desteklerin hem kapsam hem de sayı bakımından büyüyeceğini gösteriyor. Kurum, gelecek yıl 53 bin KOBİ'yi desteklemeyi hedefliyor. 2027'de bu sayı 54 bine, 2028'de ise 55 bine çıkacak. 2026'da KOSGEB desteklerinin imalat sanayisindeki payının yüzde 75'e yükselmesi planlanıyor. Bu oran 2027'de yüzde 76'ya, 2028'de yüzde 78'e çıkacak. Dijital dönüşüm desteklerinde de artış var: 2026'da 156 işletmenin bu kapsamda desteklenmesi bekleniyor.

İHRACATÇININ PAYI ARTACAK

Desteklerden faydalanan KOBİ'lerin Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı 2026'da yüzde 36'ya ulaşacak. 2027'de hedef yüzde 38, 2028'de ise yüzde 39. Bu tablo, ihracat kapasitesini artırmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir fırsat sunuyor. KOSGEB, girişimcilik eğitimlerini yaygınlaştırmayı planlıyor. Buna göre 2026'da 55 bin kadının girişimcilik belgesi alması hedefleniyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜM ODAKTA

Türkiye'nin sanayi politikalarında öne çıkan "yeşil üretim" yaklaşımı destek programlarına da yansıdı. 2026 yılında 2.046 işletmenin yeşil dönüşüm desteklerinden yararlanması planlanıyor. Ayrıca yerli üretimi artırmaya yönelik olarak 15 ürünün destek kapsamına alınması öngörülüyor. KOBİ desteklerindeki artış, hem üretim hem de istihdam açısından Türkiye'nin büyüme stratejisinin temelini oluşturuyor. 2026 hedefleri; dijitalleşen, ihracata yönelen ve çevre dostu üretime geçen KOBİ'lerin ekonomideki rolünü daha da güçlendirecek. Hazırlanan yeni yol haritası, önümüzdeki dönemde KOBİ'lerin yalnızca finansmana değil, aynı zamanda teknolojiye ve dönüşüme erişiminin de hızlanacağını gösteriyor.