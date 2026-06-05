KOBİ’lere 6 ay ödemesiz 48 ay vadeyle kredi

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen TOBB Nefes Kredisi için geri sayım başladı. TOBB ve Kredi Garanti Fonu tarafından duyurulan yeni destek paketiyle işletmelere uygun koşullarda kredi imkânı sunulacak. Yeni dönem başvuruları 8 Haziran'da başlayacak olan kredide 48 aya varan vade, 6 ay anapara ödemesiz dönem ve yüzde 34-36 faiz oranı uygulanacak. TOBB Nefes Kredisi programının toplam büyüklüğü 100 milyar TL olarak açıklandı. İlk etapta ise 25 milyar TL'lik kaynak iş dünyasının kullanımına sunulacak. Programa, TOBB'a bağlı oda ve borsalara üye işletmeler başvurabiliyor. Başvuru sürecinde ilgili üyelik şartlarının sağlanması gerekecek. Açıklanan şartlara göre her işletme azami 3 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi üst limiti, işletmelerin büyüklüğü ve finansman ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilecek. Bu destekle özellikle KOBİ'lerin yatırım, işletme sermayesi ve nakit yönetimi alanlarında rahatlama sağlaması hedefleniyor. Bu sayede işletmeler, ilk aylarda finansman yüküyle karşılaşmadan faaliyetlerini sürdürebilecek.



BAŞVURULAR HANGİ BANKALARDAN YAPILACAK?



İşletmeler kredi başvurularını Akbank, DenizBank, QNB Bank, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu belirtti.