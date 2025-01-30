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Giriş Tarihi: 30.1.2025 13:15

KOBİ'lere çalışan başına 2 bin 500 liralık destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren ve istihdamlarını koruyan KOBİ sınıfındaki işletmelere, çalışan başına aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz destek sağlıyoruz" dedi.

AA
KOBİ’lere çalışan başına 2 bin 500 liralık destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) "İstihdam Koruma Destek Programı"na başvuruların yarın başlayacağını ifade etti. Bakan Kacır, söz konusu programın ayrıntılarını sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımla açıkladı.

Emek yoğun üretim yapan imalat sanayi sektörlerinin rekabet güçlerini koruyacak çok önemli bir adım attıklarına dikkati çeken Kacır, bu çerçevede KOSGEB İstihdam Koruma Destek Programı'na başvuruların yarın başlayacağını ifade etti.

Bakan Kacır, program kapsamındaki sektörlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren ve istihdamlarını koruyan KOBİ sınıfındaki işletmelere, çalışan başına aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz destek sağlıyoruz. Sanayicilerimizin yanında olmaya, üretimi ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz. Başvuru tarihi: 31 Ocak - 31 Mart 2025"

Detaylarına "kosgeb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek destek için başvurular da söz konusu site üzerinden yapılabilecek.

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KOBİ'lere çalışan başına 2 bin 500 liralık destek
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