KOBİ’lere yapay zekâ ve sürdürülebilirlik hamlesi

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), 40. yılına adım atarken KOBİ'lerin ve genç girişimcilerin küresel rekabette güçlenmesi için yeni projelerini açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanı Başak Öğütken Çetinkaya, bu dönemde yapay zekâ çağında uyum, yeni nesil teknolojilere hâkimiyet, yeşil girişimcilik ve sürdürülebilirlik farkındalığını önceliklendirdiklerini söyledi. Dernek, "Yapay Zekâ Girişimcilik Asistanı" projesi ile girişimcilere iş planı oluşturma ve fikir geliştirme aşamalarında dijital mentörlük sunacak. Ayrıca, ikinci kez düzenlenecek Yapay Zekâ Zirvesi'nde, bu teknolojiyi iş süreçlerine entegre eden şirketlerin başarı hikâyeleri paylaşılacak ve yeni bir "Vaka Kitabı" yayımlanacak.Yeşil dönüşüm konusunda da adım atan GYİAD, girişimciler için sürdürülebilirlik eğitimleri hazırlıyor. Kriz anlarında hızlı çözüm üretebilen liderler yetiştirmek için "Kriz Eğitim Programı"nı başlatacak olan dernek, GYİAD Akademi aracılığıyla üniversitelerle iş birliğini artırarak gençlerin ekonomiye katılımını destekleyecek. Çetinkaya, Türkiye'de şirketlerin yüzde 95'inin aile şirketi olduğuna dikkat çekerek, "Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği, sadece bugünü değil, geleceği planlamakla mümkün. Yeni kuşaklar, değer odaklı liderlik ve dijital dönüşümle kurumlarına taze bir soluk getiriyor" ifadelerini kullandı.