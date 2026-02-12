KOBİ’lere yönelik araştırma projelerine destek

KÜÇÜK ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ihtiyaçlarına yönelik ortak araştırma projelerinin destekleneceği uluslararası çağrıya yönelik başvuru süreci başladı. TÜBİTAK'tan edinilen bilgilere göre, Collective Research Networking (CORNET) 41. çağrısıyla, KOBİ'lerin rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik kolektif projelerin desteklenmesi amaçlanıyor. Desteklenecek projelerin KOBİ ihtiyaçları doğrultusunda akademik ortaklarca gerçekleştirilmesi, çıktıların da birden fazla KOBİ'nin faydasına olması bekleniyor. Çağrı için 25 Mart'a kadar başvuru alınacak. Bu kapsamda, en az iki çağrı katılımcısı ülkenin yer aldığı uluslararası işbirliği projeleri desteklenebilecek. CORNET 41. çağrısına Almanya, Belçika, Brezilya, Çekya, İsviçre ve Türkiye katılım sağlayacak. Uluslararası başvurularda her ülkeden üç paydaşın projede yer alması gerekecek. Buna göre, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları gibi araştırma kuruluşları tarafından yürütülmesi şartı aranacak.

VERİMLİLİĞE KATKI OLACAK

Proje konularının, KOBİ'lerin ihtiyaçlarını belirlemek ve proje çıktılarının yaygınlaştırılmasını sağlamakla görevli KOBİ şemsiye kuruluşları tarafından tanımlanması gerekiyor. Ayrıca başvurularda en az üç KOBİ'den oluşan bir kullanıcı grubunun yer alması zorunlu tutuluyor. Kullanıcı grubunun, proje çalışmalarını yönlendirmesi ve projenin verimliliğine katkı sunması bekleniyor.