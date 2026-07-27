KOBİ’lerin Ar-Ge projelerine dört koldan teşvik

KOBİ'LER, ulusal ve uluslararası çağrılarla yeni ürün geliştirmesi ve mevcut ürünlerini iyileştirmesi için teşvik edilecek. Türkiye'deki kuruluşların uluslararası araştırma ve yenilik işbirliklerine katılımını artırmak amacıyla Yenilikçi KOBİ'ler için Avrupa Ortaklığı/ Eurostars-3 Programı'nın 2026 yılı ikinci çağrısı açıldı. Programla, yenilikçi KOBİ'lerin AR-GE, yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına destek sağlanıyor.

BÜTÇE 4 MİLYON EURO

Çağrı kapsamında da yeni ürün geliştirilmesi, mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, kalite ve standartların yükseltilmesi, maliyetleri azaltacak yeni tekniklerin oluşturulması ve üretim teknolojilerinin tasarlanmasına yönelik projeler bekleniyor. Toplam bütçesi 4 milyon euro olan çağrıda, her bir Türk proje ortağının bütçesi 600 bin euroyu geçemeyecek. Türkiye'den birden fazla kurum veya kuruluşun ortak başvurusunda ise toplam proje bütçesi en fazla 850 bin euro olabilecek. Projelerin süresi en fazla 36 ay olacak. Destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ'ler için yüzde 75 olarak uygulanacak. Çağrıya uluslararası başvurular, 10 Eylül'de sona erecek. Ulusal ön proje başvuruları da 24 Eylül'de tamamlanacak. Öte yandan, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığınca (TEYDEB) yürütülen Sanayi AR-GE Destek ile KOBİ AR-GE Başlangıç Destek programları kapsamında başvurular alınmaya başlandı. Programlarla, tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni ürün tasarlanması ve geliştirilmesi, mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, ürün kalitesini artıracak veya maliyetleri azaltacak yeni teknikler ile üretim teknolojilerinin oluşturulmasına yönelik AR-GE ve yenilik projeleri desteklenecek. Firmaların desteklenen ilk 5 projesinde destek oranı yüzde 75, 6'ncı ve sonraki projelerinde yüzde 60 olacak. Her iki durumda da proje başına verilecek hibe desteği en fazla 20 milyon lira olarak uygulanacak. Başvurular yalnızca KOBİ niteliğindeki sermaye şirketleri tarafından yapılabilecek. Sanayi AR-GE Destek Programı için proje başvuruları 26 Ekim'de sona erecek. KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı'nın çağrı kapanış tarihi ise 11 Kasım olarak belirlendi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör