KOBİ’nin radarındaki yeni alan: Mikro lojistik

Türkiye'de e-ticaret hacmi her yıl çift haneli büyürken, asıl dönüşüm şehir içinde yaşanıyor. Büyük dağıtım merkezlerinin gölgesinde sessiz ama güçlü bir ekonomi oluştu. 1.000-3.000 metrekarelik mahalle depoları, küçük araç filoları ve dijital takip sistemleriyle çalışan mikro lojistik firmaları artık zincirin en kritik halkası haline geldi. Ana depodan çıkan ürün, şehir içindeki mini merkezlere iniyor. Oradan semt bazlı dağıtım yapılıyor. Böylece teslimat süresi kısalıyor, yakıt maliyeti düşüyor, müşteri memnuniyeti artıyor. İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir'de bu model hızla yayılıyor.

DENGELER DEĞİŞİYOR

Büyük lojistik firmaları şehirler arası taşımada güçlü. Ancak mahalle içi hız yarışında küçük oyuncular avantajlı. Çevik karar alma, esnek çalışma ve düşük operasyon maliyeti KOBİ'yi öne çıkarıyor. Sektörde dikkat çeken tablo şu: 2-3 araç ve 10 kişilik ekiple yola çıkan girişimler, e-ticaret firmalarıyla yaptıkları anlaşmalar sayesinde 2-3 yıl içinde 20 araçlık filoya ulaşabiliyor. Doğru rota planlaması yapan, yazılım kullanan firmalar kilometre başına maliyeti yüzde 15-20 aşağı çekebiliyor. Kârlılığı belirleyen artık ölçek değil, hız ve teknoloji.

İADE EKONOMİSİ KAPI AÇTI

E-ticaretin büyümesi iade sürecini de büyüttü. Özellikle tekstil ve elektronik ürünlerde iade oranları çift haneli seviyelere ulaştı. Bu durum mikro lojistik firmaları için yeni bir gelir alanı yarattı. Artık sadece teslimat değil, ürün toplama, kalite kontrol ve yeniden paketleme hizmeti de sunuluyor. KOBİ için bu model, klasik taşımacılığın ötesine geçen daha katma değerli bir iş oluyor.



YENİ SANAYİ SOKAĞI ŞEHRİN İÇİNDE

Uzmanlara göre şehir içi mikro dağıtım pazarı önümüzdeki üç yıl içinde iki katına çıkabilir. Akaryakıt maliyetleri ve kurye bulma sorunu risk oluştursa da elektrikli araç yatırımları ve dijital rota sistemleri bu baskıyı dengeleyebilir. Bir zamanlar üretimin kalbi OSB'lerde atıyordu. Şimdi ise ekonominin yeni nabzı mahalle depolarında atıyor. Mikro lojistik, KOBİ'ler için geçici bir trend değil e-ticaret çağının kalıcı yatırım alanı olarak öne çıkıyor.