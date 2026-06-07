KOBİ’ye 30 milyon liralık destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
, KOSGEB
Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını duyurdu. KOBİ'lerin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artıracak önemli bir adım attıklarını belirten Kacır, şunları kaydetti: "36 ay vadeli kredilerde 30 milyon liraya kadar finansman, 20 puan finansman desteği ve kefalet imkânı sağlıyoruz. Savunma, uzay ve havacılık projelerini 30 milyon liraya kadar, diğer sektörlerdeki projeleri 20 milyon liraya kadar destekliyoruz. 2025'te uygulamaya aldığımız program kapsamında 3 bin 395 KOBİ'ye 54.7 milyar lira finansmana erişim imkanı sağladık. Son başvuru tarihi ise 30 Haziran."