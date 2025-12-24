Koç: Suriye’de uluslararası dolaşımı başlattık

Turkcell, yeniden yapılanma sürecindeki Suriye'nin iletişimine büyük katkı sundu. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Turkcell'in Suriye'de uluslararası dolaşımı başlattığını bildirdi. Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'a görevinde başarılar diledi. Koç, "Bu vesileyle Turkcell olarak, 23 Aralık 00.00 itibarıyla Suriye'de uluslararası dolaşımı başlattığımız bilgisini de paylaşmak isterim. Suriye'de bulunacak Turkcell abonelerimiz hatlarını kullanabilecekler" dedi.