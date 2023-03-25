Kocaeli'deki sanayiciler afet bölgesine "yardım köprüsü" kurdu

Depremin ilk gününden itibaren bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katılan GEBKİM OSB, GEBKİM Vakfı öncülüğünde üyeleri arasında başlattığı yardım kampanyasıyla da ayni ve nakdi yardımda bulundu.

GEBKİM OSB, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla da Kahramanmaraş ve Hatay'da çadır ve konteynerlerin yanı sıra Kocaeli'de üretilen ahşap barınma alanlarının kurulumunu gerçekleştirdi.

Hatay'da Antakya, Kırıkhan, Defne ve Altınözü ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kampüsü'nde 300'ü aşkın ahşap ev kuruldu, bölgeye ayrıca 200 çadır ve 50 konteyner ile 20 seyyar tuvalet ve duş ulaştırıldı.

"BÖLGE TEKRAR CANLANACAK"

GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, depremlerin ardından GEBKİM'li sanayicilerin harekete geçtiğini söyledi.

Aracı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının önderliğinde Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile yapılan toplantılarda ortaya konulan ihtiyaçların temin edilerek Kahramanmaraş'ta bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Hatay'da bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın koordinasyonunda bölgeye gönderildiğini kaydetti.

Fabrikalarındaki iş makinelerini arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla Kırıkhan'a sevk ettiklerini aktaran Aracı, "Deprem bölgesindeki her ihtiyaca, yani suyundan ilacına, barınmadan çocuk bakımına kadar her türlü desteği verdik, vermeye de inşallah devam edeceğiz." dedi.

Bölgede ihtiyaçların başında barınmanın geldiğine dikkati çeken Aracı, bu gereksinimin giderilmesine katkı sağlamak için atölyelerini tahsis ettiklerini ve ahşap ev üretimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İçinde tuvalet ve banyo bulunan, alanı 9 metrekareden önce 14'e ardından 23'e çıkarılan ahşap evlerin üretim miktarını günlük 100 adede çıkarmayı hedeflediklerini belirten Aracı, ahşap evlerin peyderpey bölgeye ulaştırıldığını dile getirdi.

Aracı, bölgenin tekrar canlanmasına yönelik projelerinin olduğuna değinerek, "Bölge tekrar canlanacak, 1999'a baktığınız zaman Kocaeli bölgesinde bir, bilemediniz iki Organize Sanayi Bölgesi vardı. Şimdi Kocaeli bölgesinde 14 OSB, bir serbest bölge var. Yani 1999'dan bu güne baktığımız zaman Kocaeli'de deprem bölgesi olmasına rağmen ciddi bir büyüme sağlanmış. Deprem korkusuyla insanlar bölgeyi terk edecekler fakat bölgede yatırımlar başlayınca devletimiz tekrar gerek konut yatırımları gerek üretimle ilgili yatırımları başlattığı zaman bölgeye dönüş olacağını kesinlikle inanıyorum." diye konuştu.

Bölgeye destek çağrısında bulunan Aracı, ekonominin yanı sıra tarımın da acilen canlandırılması gerektiğini vurguladı.

Aracı, tüm OSB'lerin yaraların sarılması noktasında üzerine düşeni yaptığına, OSB'lerin Türkiye'deki öneminin bir kez daha anlaşıldığına işaret ederek, kendilerine fırsat tanıdığı ve önlerini açtığı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile OSBÜK'e teşekkür etti.