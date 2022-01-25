Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kocaeli’nin model fabrika projesi onaylandı
Giriş Tarihi: 25.1.2022 11:48 Son Güncelleme: 25.1.2022 11:50

Kocaeli’nin model fabrika projesi onaylandı

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’nin model fabrika projesi onaylandı

Kocaeli’nin iş dünyası ve işletmelerine çağ atlatması hedeflenen olan Model Fabrika Projesi onaylandı. KOTO’nun, ilgili tüm kurum ve kuruluşları adeta kenetleyerek 1 yıldır yürüttüğü sürecin başarılı olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden KOTO başkanı Necmi Bulut, “İlimize hayırlı olsun” dedi.

Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, Kocaeli'nde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odalarının da işbirlikleriyle, Kocaeli'ne kazandırılması için çalışılan Model Fabrika Projesi onaylandı. Kocaeli iş dünyası ve işletmelerinin, sanayi devrimine entegrasyonunda adeta kilit rol üstlenecek olan Model Fabrika'nın Kocaeli'ne kazandırılması kararı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen 24 Ocak 2022 Pazartesi tarihli Model Fabrika Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'nda onaylandı.

KOTO SÜRECİ İLMEK İLMEK İŞLEDİ

"Çağ atlatacak" olan Model Fabrika'nın Kocaeli'ne kazandırılması sürecinin başarıyla sonuçlanmasını değerlendiren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, "Pandeminin en sarsıcı günlerini yaşadığımız tarihlerde, iş insanımızı bu tünelin sonundaki ışığa kenetlemek, daha da önemlisi hazırlamak için çok önemli bir yola çıktık ve 1 yıl önce girişimlerimizi başlattık. İlk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde resmi prosedürlerimizi tamamladık. Sürecin en başından bu yana desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın ile görüşerek, tüm süreci adeta ilmek ilmek detaylandırdık.

BAKANLARLA BİREBİR GÖRÜŞME

Kocaeli'ne yapılan her üst düzey ziyareti fırsat olarak görerek, Model Fabrika talebimizi ilgili tüm programlarda gündeme getirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan ile birebir görüşerek, Model Fabrika'nın ilimiz için ne kadar büyük artı değer taşıdığını anlattık. İlimizde faaliyet gösteren sanayi odamız, ticaret odalarımız ve OSB'lerimizin da bu amaca kenetlenmesiyle, mutlu sona ulaştık. İlimizin de aralarında bulunduğu 8 ilde Model Fabrika Kurulması talebi onaylandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NA TEŞEKKÜR

Model Fabrika'da, gerçek bir üretim ortamında, deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesi sağlanacaktır. Böylelikle, sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm başta olmak üzere, işletmelerin mevcut yapısı revize edilerek, insan, makine / ekipman, hammadde, malzeme, zaman ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaları ve rekabet güçlerini kısa zamanda artırmaları sağlanacaktır. Model Fabrika ilimiz imalat sektörü için yeni bir çağın başlangıcı anlamını taşımaktadır. Bunlara ek olarak, üniversite – sanayi iş birliğinde arzu edilen seviyelere ulaşılmasının da adeta anahtarı konumundadır. Kocaelimizi uygun gören Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkürlerin en büyüğünü sunarken, bunun ilimiz için önemli bir fırsat olduğunu da vurgulamak isterim. Kocaeli'ye hayırlı olsun" dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli’nin model fabrika projesi onaylandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA