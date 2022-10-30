Kolay sigortanın kapsamı genişliyor

Sosyal sigorta sisteminin kapsamı dışında kalan düşük gelirli esnaf, çiftçi, mevsimlik tarım işçisi, ücretsiz aile işçileri gibi çalışan gruplar için gelir durumlarına uygun, düşük prim ödemeyi içeren, kolay sigorta uygulaması genişletilecek. Çalışanların özelliklerine uygun, düşük prim ödemeyi içeren sosyal sigorta programları devreye girecek, sisteme giriş kolaylaşacak. Apartman görevlileri, ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik kolay sigorta uygulaması binlerce işyerini de kapsayacak şekilde düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı 2023 Yıllık Programı'na göre sosyal güvenlik, istihdam teşvikleri, bireysel emeklilik alanında yeni uygulamalar devreye girecek.Gençlerin iş gücü piyasasına aktif katılımları desteklenecek, staj, girişimcilik ve işbaşı eğitim programlarının etkinleştirilmesi yoluyla işe geçişleri kolaylaştırılacak. Esnek istihdam imkânlarının artırılması amacıyla kolay işverenlik yaygınlaştırılacak. Sigorta sistemine giriş kolaylaşırken belge yükümlülüğü azaltılacak.Gençlere kariyer planlama ve meslek seçimi konusunda yardımcı olmak amacıyla Kariyer Rehberliği Eğitimi Projesi gerçekleştirilecek. Sosyal yardım yararlanıcısı 50 bin kişiye iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulacak. Sosyal yardım yararlanıcısı 20 bin kişi durumlarına uygun işlere yerleştirme hizmetlerinden yararlandırılacak.Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların finansman ihtiyaçları nedeniyle sözleşmelerine sonlandırmak yerine birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarda kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulaması hayata geçirilecek. Katılımcıların ortalama fon büyüklüğü, ortalama tüketici kredisi tutarları dikkate alınarak çalışılacak.