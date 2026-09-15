Komisyon yüzde 0 olacak! Bakan Bolat açıkladı: Kadın kooperatiflerine e-ticarette büyük avantaj

KADIN KOOPERATİFLERİNE 4,5 MİLYAR LİRALIK KREDİ

Kadın kooperatiflerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla da önemli bir destek sağlandı. Bolat, Kredi Garanti Fonu (KGF) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Birlikleri (TESKOMB) arasında yapılan protokol kapsamında 4,5 milyar liralık kredi paketinin kadın kooperatiflerinin hizmetine sunulduğunu belirtti.

Bakan Bolat ayrıca kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin barkod ücretlerinde GS1 Vakfı ile yapılan protokol sayesinde yüzde 50 indirim sağlandığını ifade etti.

Engelli ve gençlerin kooperatifçilik faaliyetlerine katılımını teşvik etmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte Sosyal Kooperatifçilik Kanun Taslağı'nın da hazırlandığını söyledi.

E-TİCARETTE KADIN KOOPERATİFLERİNE KOMİSYON DESTEĞİ

Bolat, kadın kooperatiflerinin en önemli sorunlarından birinin üretim sonrasında pazara erişim olduğunu belirterek e-ticaret alanındaki yeni desteği de açıkladı.

Türkiye'nin 5 büyük e-ticaret grubuyla Ticaret Bakanlığı arasında kadın kooperatiflerini desteklemeye yönelik protokol imzalandığını belirten Bolat, kooperatiflerin e-ticaret platformlarına ücretsiz kaydolabileceğini söyledi.

Buna göre kadın kooperatifleri, e-ticaret firmalarına bir kez ücretsiz kayıt olabilecek. İlk 6 ay boyunca yapılan satışlarda e-ticaret firmalarının alacağı komisyon oranı yüzde 0, sonraki 4,5 yıl boyunca ise yüzde 1 olacak.

Bolat, büyük market ve mağazalarda yöresel ürünler için getirilen yüzde 1 raf alanı uygulamasının kapsamında kadın kooperatiflerinin ürünlerinin de yer almasının sağlandığını belirtti.