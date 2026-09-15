Komisyon yüzde 0 olacak! Bakan Bolat açıkladı: Kadın kooperatiflerine e-ticarette büyük avantaj

Kadın kooperatiflerinin üretimden markalaşmaya, pazara erişimden ihracata kadar güçlendirilmesini amaçlayan Kadın Kooperatiflerini Destekleme ve Koordinasyon Merkezi Projesi'nin (KooPro) pilot dönemi tamamlandı. Kapanış programında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın kooperatiflerine yönelik finansman ve pazarlama desteklerinin genişletildiğini belirterek, 4,5 milyar liralık kredi paketinin kadın kooperatiflerinin hizmetine sunulduğunu açıkladı.
KOOP-DES'TE YENİ DÜZENLEME
Bakan Bolat, kadın kooperatiflerinin KOOP-DES programından yeniden yararlanma süresinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.
Daha önce KOOP-DES desteğinden yararlanan bir kadın kooperatifinin yeniden programa başvurabilmesi için 5 yıl beklemesi gerektiğini belirten Bolat, bu sürenin 4 yıla indirildiğini söyledi.
Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kooperatiflere, kadın kooperatiflerine yönelik müjdelerini burada bir kez daha kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. KOOP-DES programından faydalanan bir kadın kooperatifi, bir dahaki sefere 5 yıl sonra tekrardan yararlanma hakkına sahip oluyordu. Bu kural 4 yıla indirildi. Yani 1 yıl bir avantaj getirildi." dedi.
KADIN KOOPERATİFLERİNE 4,5 MİLYAR LİRALIK KREDİ
Kadın kooperatiflerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla da önemli bir destek sağlandı. Bolat, Kredi Garanti Fonu (KGF) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Birlikleri (TESKOMB) arasında yapılan protokol kapsamında 4,5 milyar liralık kredi paketinin kadın kooperatiflerinin hizmetine sunulduğunu belirtti.
Bakan Bolat ayrıca kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin barkod ücretlerinde GS1 Vakfı ile yapılan protokol sayesinde yüzde 50 indirim sağlandığını ifade etti.
Engelli ve gençlerin kooperatifçilik faaliyetlerine katılımını teşvik etmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte Sosyal Kooperatifçilik Kanun Taslağı'nın da hazırlandığını söyledi.
E-TİCARETTE KADIN KOOPERATİFLERİNE KOMİSYON DESTEĞİ
Bolat, kadın kooperatiflerinin en önemli sorunlarından birinin üretim sonrasında pazara erişim olduğunu belirterek e-ticaret alanındaki yeni desteği de açıkladı.
Türkiye'nin 5 büyük e-ticaret grubuyla Ticaret Bakanlığı arasında kadın kooperatiflerini desteklemeye yönelik protokol imzalandığını belirten Bolat, kooperatiflerin e-ticaret platformlarına ücretsiz kaydolabileceğini söyledi.
Buna göre kadın kooperatifleri, e-ticaret firmalarına bir kez ücretsiz kayıt olabilecek. İlk 6 ay boyunca yapılan satışlarda e-ticaret firmalarının alacağı komisyon oranı yüzde 0, sonraki 4,5 yıl boyunca ise yüzde 1 olacak.
Bolat, büyük market ve mağazalarda yöresel ürünler için getirilen yüzde 1 raf alanı uygulamasının kapsamında kadın kooperatiflerinin ürünlerinin de yer almasının sağlandığını belirtti.
KADINLARIN İHRACATTAKİ PAYI YÜKSELDİ
Bolat, kadın çalışanların ihracata katkısının da son yıllarda arttığını açıkladı.
2013 yılında toplam ihracatta kadın çalışanların katkısının yüzde 20,5 olduğunu belirten Bolat, bu oranın 2025 itibarıyla yüzde 23,5'e yükseldiğini söyledi.
Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatında kadın çalışanların payının da 2013'te yüzde 15,8'den 2025'te yüzde 20,2'ye yükseldiğini belirten Bolat, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracattaki payının 20 yılda yüzde 30'dan yüzde 43,5'e çıktığını ifade etti. Bolat, bunun rakamsal karşılığının 116 milyar dolar olduğunu kaydetti.
2025 yılında çalışan sayısındaki 837 bin kişilik artışın yüzde 49'unu kadınların oluşturduğunu belirten Bolat, Haziran 2026 itibarıyla kadınlarda işsizlik oranının yüzde 9,9 ile son 166 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.
Bolat, "Biz kadınlarımızın sadece üretime katılmasını değil, ürettiği değerin sahibi olmasını, ekonomik hayatta güçlü bir aktör olmasını, kooperatifçilik ekosisteminin de etkin paydaşı olmasını çok önemsiyoruz" diye konuştu.
8 KOOPERATİFE 1,2 MİLYON LİRALIK HİBE
KooPro'nun pilot dönemi kapsamında 15 kadın kooperatifine birebir eğitim, danışmanlık ve uygulamalı saha desteği verildi.
Üretim standartlarını yükselten ve kurumsal altyapısını tamamlayan kooperatifler arasından seçilen 8 kooperatife toplam 1,2 milyon TL hibe desteği sağlandı.
Program kapsamında düzenlenen KooPro Ürün ve Hikaye Bahçesi'nde ise 12 kadın kooperatifi yöresel ve zanaat ürünlerini sergileme ve stant açma imkanı buldu. Tören, hibe çeklerinin kooperatif temsilcilerine verilmesi ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın stantları ziyaret etmesinin ardından sona erdi.