‘Komisyonsuz’ muayene şartı getirildi

Araç muayene istasyonlarının TURKA tarafından işletileceği yeni dönemde kredi kartıyla ödemelerde komisyon vatandaşa yansıtılmayacak. 2027-2047 Dönemi Türkiye Araç Muayene Hizmetleri İmtiyaz Sözleşmesi İmza Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2027'nin Ağustos ayında işletmeye girdiğimizde artık kredi kartı komisyon problemi de ortadan kalkmış olacak. Burada çok ciddi bir emek var. Elbette bu ihaleye hazırlanan hem Türk hem İspanyol hem de Arjantin firmalarının ciddi bir finansman ve ihaleye hazırlık süreçleri var. Firmalarımız çok rekabetçi bir fiyat verdiler" şeklinde konuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda düzenlenen imza törenine, Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır, TURKA Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer ve İspanya Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho katıldı.

1953'E KADAR GİDİYOR

Uraloğlu, Türkiye'de karayollarının standardını yükselttiklerini belirterek, "Üretilen araçların da mutlaka o üretim standartlarında seyahat ediyor olmaları gerekir. Onun için de araç muayene ihtiyacı karşımıza çıkmıştır. Dünyaya baktığımızda, 1900'lü yılların Avrupa ve Amerika'da başında başlayan süreç var. Türkiye'de ise 1953'te başlatıldı" dedi. Uraloğlu, araç sayısı ve teknolojisi arttıkça kişisel becerilerin yeterli olmadığını dile getirerek sözlerine şu şekilde devam etti: "2000'li yıllarda başlattığımız bir süreçle 2007 yılında modern araç muayene istasyonlarını ülkemize kazandırmıştık. 20 yıllık bir işletme süresinin 19. yılındayız, 20. yılı seneye tamamlanmış olacak. Türkiye'de 2002 yılında 8.5 milyon araç vardı. Bugün 34.5 milyon yollarda dolaşan araç var ve şu andaki işletmeci firmamız toplamda 210 milyon adet araç muayenesi gerçekleştirmiş."

YENİ İSTASYONLAR

TURKA tarafından yeni araç muayene istasyonlarının kurulumlarının başladığını anlatan Uraloğlu, "Yeni istasyonlarda mümkün olduğu kadar insan faktörünü minimize edeceğiz. Araç ilk istasyona girerken plaka tanıma sistemiyle başlayıp sonrasında da sürücü ve teknisyenin mümkün olduğu kadar sürecin içerisinde olmadığı tamamen otomasyon sistemiyle ve belli ekranlarda da aşamaları izlenebilen bir sistemi kurmuş olacağız" dedi. Vatandaşların talep ettiği ve zaman zaman da eleştirdiği kredi kartı komisyonu hakkında da açıklamada bulunan Uraloğlu, "Kredi kartlarından alınnan komisyonlar doğrudan araç sahibi veya şirket sahiplerine yükleniyordu. Biz ihaleye şart koyarak bunun yüklenici tarafından üstlenilmesini sağlamış olduk. Ağustos 2027'de işletmeye girdiğimizde kredi kartı komisyon problemi de ortadan kalkmış olacak" diye konuştu.

ÖDEMEYİ YAPTIK

Sözleşmeye TURKA adına imza atan TURKA Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer ise "Türkiye'nin büyüyen araç parkına uygun, teknolojik altyapısı güçlü ve hizmet kapasitesi yüksek, uluslararası standartlarda, sürdürülebilir ve geleceğin mobilite ihtiyaçlarına cevap veren bir sistem kurmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini merkeze alan, hızlı, güvenilir ve şeffaf bir hizmet anlayışıyla çalışacağız" dedi. Sürecin planlandığı gibi ilerlediğini belirten Ezer, "Önümüzde 90 günlük yasal bir ödeme süresi vardı. Bu süreyi beklemeden sözleşmeyi imzaladığımız gün finansmanımızı da kapattık. Taahhüt ettiğimiz tüm istasyonları zamanında tamamlayarak hizmete sunacağız" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör