Komşu ile yeni sayfa açılıyor

Türkiye ile Suriye arasında uzun yıllar sonra ekonomik ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor. İki ülke arasında imzalanan protokol ile Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) resmen kuruldu. Bu adım, sadece ticaret hacminin artırılması değil, aynı zamanda yeniden inşa, lojistik, enerji ve sanayi yatırımlarında ortak bir gelecek vizyonu oluşturmayı hedefliyor.

YILSONU HEDEFİ 2 MİLYAR DOLAR

Ekonomik ortaklık anlaşmasıyla birlikte yıl sonunda Suriye'ye ihracatın 2 milyar doları aşması bekleniyor. Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yüzde 49.3 artışla 1.2 milyar doları aştı ve yılın ilk 7 ayında Güneydoğu'nun payı 500 milyon dolara yaklaştı. Yılsonuna kadar Türkiye'nin Suriye'ye ihracatının 2 milyar doları aşması, bekleniyor. Hububat sektörü toplam ihracatta ilk sırada. İki ülke arasında özellikle kimyevi maddeler ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller ile elektrik-elektronik gibi farklı sektörlerde ciddi bir hareketlilik gözlemleniyor.

HALEP LOJİSTİK MERKEZ OLACAK

Yapılan görüşmelerde, gümrük geçişlerinin kolaylaştırılması ve taşımacılıkta mevcut engellerin kaldırılması üzerinde özellikle duruldu. Buna göre, tırların sınırda aktarma veya dorse değiştirme zorunluluğu ortadan kalkacak. Bu adımın, hem maliyetleri azaltması hem de taşımacılığı hızlandırması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde Halep'in bölgesel bir lojistik merkez haline getirilmesi planlanıyor. Böylece Suriye'nin ulaşım koridorları yeniden aktif hale gelecek ve Körfez ülkelerine transit taşımacılık imkanları yeniden açılacak. Bu gelişmeler, Türkiye'nin Orta Doğu üzerinden küresel ticaret hatlarına erişimini güçlendirecek stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

YENİDEN İMAR SÜRECİNE ORTAK KATILIM

Suriye'de savaşın bıraktığı yıkımın ardından yeniden imar sürecinin hızlanacağı öngörülüyor. Bu süreçte, kamu-özel işbirliği ve yap-işlet-devret modelleri temel alınacak. Türkiye, inşaat, altyapı, ulaştırma ve kentsel dönüşüm alanlarında sahip olduğu tecrübeyi komşu ülkeye aktarmaya hazır olduğunu dile getirdi. Özellikle sanayi tesislerinin yeniden inşası, enerji altyapısının modernizasyonu ve şehirlerde konut projeleri, iki ülke arasındaki işbirliğinin öncelikli alanları arasında yer alıyor.

ENERJİDE ORTAK VİZYON

İlişkilerde bir diğer önemli başlık ise enerji oldu. Günlük 6 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip Türkiye-Suriye Doğalgaz Boru Hattı'nın yeniden devreye alınmasıyla yaklaşık 5 milyon haneye elektrik sağlanabileceği belirtildi. Orta vadede, ortak enerji santralleri kurulması ve elektrik üretiminde işbirliği yapılması planlandı. Bu işbirliği sadece iki ülke için değil, bölgesel enerji güvenliği açısından da önemli bir adım olarak görülüyor.