Kömür fiyatları 2 yılın zirvesinde: Asya talebi ve arz sorunları piyasayı hareketlendirdi

Avustralya Newcastle kömürünün Haziran vadeli kontratları yüzde 2,4 değer kazanarak ton başına 152,25 dolara yükseldi. Böylece fiyatlar, 2023 yılının sonlarından bu yana görülen en yüksek gün içi seviyeyi kaydetti.
Endonezya yönetimi geçen ay kömür de dahil olmak üzere emtia ihracatını daha sıkı denetleyeceğini duyurmuştu. Haziran itibarıyla uygulamaya alınan yeni sistem, sevkiyat süreçlerinde aksamalara yol açarken, piyasalarda Avustralya kaynaklı arzın bu boşluğu doldurabileceği beklentisini güçlendirdi.
Öte yandan Kuzeydoğu Asya'da sıcaklıkların yükselmesi, başta Çin olmak üzere büyük tüketici ülkelerde klima kullanımını artırıyor. Bu durumun önümüzdeki dönemde kömür talebini desteklemesi bekleniyor.
Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler de kömür talebine yön veren unsurlar arasında yer alıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki riskler ve Katar'daki önemli ihracat tesislerine yönelik saldırıların sıvılaştırılmış doğalgaz arzını olumsuz etkilemesinin ardından, Japonya gibi ülkeler enerji güvenliğini sağlamak amacıyla kömür kullanımını artırıyor. Bloomberg verilerine göre, Avustralya'nın başlıca müşterilerinden biri olan Japonya'da kömürle çalışan elektrik santralleri geçen yıla kıyasla daha yüksek kapasiteyle faaliyet gösteriyor.
Piyasadaki sıkışıklığın bir diğer göstergesi ise Newcastle kömür kontratlarının vadeli eğrisinde görülen değişim oldu. Kısa vadeli fiyatların uzun vadeli fiyatların üzerine çıkması, arz-talep dengesinde daralma yaşandığına işaret ediyor.
Enerji araştırma şirketi Rystad Energy ise enerji santrallerinin yüksek kapasiteyle çalışmaya devam edeceği ve gaz piyasasındaki sıkılığın süreceği varsayımıyla, Asya'da kömür tüketiminin 2026 yılında yaklaşık 70 milyon ton artabileceğini öngörüyor.