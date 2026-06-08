Kömür fiyatları 2 yılın zirvesinde: Asya talebi ve arz sorunları piyasayı hareketlendirdi

Öte yandan Kuzeydoğu Asya'da sıcaklıkların yükselmesi, başta Çin olmak üzere büyük tüketici ülkelerde klima kullanımını artırıyor. Bu durumun önümüzdeki dönemde kömür talebini desteklemesi bekleniyor.

Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler de kömür talebine yön veren unsurlar arasında yer alıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki riskler ve Katar'daki önemli ihracat tesislerine yönelik saldırıların sıvılaştırılmış doğalgaz arzını olumsuz etkilemesinin ardından, Japonya gibi ülkeler enerji güvenliğini sağlamak amacıyla kömür kullanımını artırıyor. Bloomberg verilerine göre, Avustralya'nın başlıca müşterilerinden biri olan Japonya'da kömürle çalışan elektrik santralleri geçen yıla kıyasla daha yüksek kapasiteyle faaliyet gösteriyor.