Konjonktürel İşsizlik Nedir? Konjonktürel İşsizlik Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?

Konjonktürel işsizlik nedir sorusu günümüzde en çok araştırılan konular arasında yer alır. Genelde ekonomisi kötüye gideni ülkelerde bu tarz işsizlik durumları çok sık olarak görülür. Bu durumdan da etkilenen genelde işçilerdir. Belirli bir zaman içerisinde birçok ülkenin karşı karşıya kaldığı bir işsizlik türüdür. Bu açıdan konjonktürel işsizlik nedenleri ve sonuçları nelerdir sorularını araştırdık ve sizler için paylaştık.

Konjonktürel İşsizlik Nedir?

Konjonktürel işsizlik ekonomisi kötü olan ülkelerde sıklıkla görülen bir işsizlik türüdür. Bu işsizlik türü gelişmekte olan ülkelerde de yaygın olarak görülebiliyor. Bazı dönemlerde bu işsizlik durumu çok ciddi boyutlara ulaşabilirken ekonominin iyiye gittiği dönemlerde azalan bir orana sahiptir.

Ekonomide bir durgunluk ya da küçülmeye gidildiğinde işletmeler de bu duruma ayak uydurmak durumunda kalırlar. Bu yapabilmek için de maliyetlerini düşürmek zorundadırlar. Maliyetlerin düşürülmeye çalışması ise piyasalarda istihdam azalmasına neden olur. Bu da konjonktürel işsizliği ortaya çıkarır. Özellikle de tarım sektöründe en çok görülen işsizlik türü olduğu söylenebilir.

Birçok sektör bu tarz durumlar için kendilerini koruma altına alabilmenin yollarını arar. Bu nedenle istihdam azaldığında çok büyük çaplı bir işsizlik durumu ortaya çıkabilir. Bu işsizlik durumu dönemsel olarak ortaya çıkabildiği gibi birçok ülkede uzun süreli olarak da meydana gelebilir.

Konjonktürel İşsizlik Ne Demek?

Konjonktürel işsizlik, ekonomilerin durgun ya da kötü bir duruma gelmesi neticesinde istihdamın azalması ile birlikte maliyet azaltımına giden işletmelerin işçi çıkarması olarak tanımlanabilir. Özellikle istihdam oranlarının en yüksek olduğu ülkelerde de belirli dönemlerde bu işsizlik türünün görülebildiğinden bahsetmek mümkündür.

Ancak genel olarak gelişmekte olan ve kötü bir ekonomiye sahip olan ülkelerde bu durum görülebiliyor. Tarım işçileri için yaşanan bir işsizlik türü olduğu da söylenebilir. İşletmeler maliyetlerini düşürmek mecburiyetinde kaldıklarında doğal olarak az işçi ile üretime devam etmek durumunda kalırlar. Bu durum da işçilerin işten çıkarılması anlamına gelir. Bu işten çıkarmalar da konjonktürel işsizlik olarak kendini gösterir.

Konjonktürel İşsizlik Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

Ekonomide en sık karşılaşılan terimlerden birisi de konjonktürel işsizlik durumudur. Bu işsizlik durumunun birtakım nedenleri vardır. En önemli nedenlerden birisi de ekonominin kötüye gitmesidir. Eğer ekonomi kötüye gidiyorsa ya da bir küçülme durumu yaşanıyorsa işletmeler de istihdam oranlarını düşürmek durumunda kalırlar. Böyle durumlarda da işsizlik ortaya çıkar.

Ülke bazında yaşanan küçülme ve durgunluk devam ettiği müddetçe bu işsizlik durumu da devam eder. Aynı zamanda döviz karşısında yaşanan kayıplar nedeniyle enflasyona bağlı olarak da bu işsizlik ortaya çıkabilir.