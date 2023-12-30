Ekonomide 2023 nasıl geçti?

Türkiye'de 2023'te ekonomi alanında, ilk Togg'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilmesi, ilk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması, TCG Anadolu'nun Türk donanmasının hizmetine girmesi öne çıkan olaylar oldu.2022 yılında ihracat, önceki yıla göre yüzde 12.9 artışla 254.2 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Mart ayında yüzde 4.4 artışla 23.6 milyar dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı kaydedildi.Konut arzının artırılması ve orta gelirlilerin uygun koşullarda konuta kavuşması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca "Yeni Evim" kampanyası başlatıldı.Türkiye şubatta Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı.Asrın felaketinin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükünün yaklaşık 2 trilyon lira (103.6 milyar dolar) düzeyinde olduğunun tahmin edildiği açıklandı.Teknoloji yatırımları yılın ilk aylarında hayalleri gerçeğe dönüştürdü. İlk Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi.Düzenlenen çekiliş sonucu Togg almaya hak kazanan ve ödeme işlemlerini tamamlayan 20 bin bireysel kullanıcıya 1 Mayıs'tan itibaren araçlar teslim edilmek üzere Gemlik'teki fabrikadan yola çıkmaya başladı.İşsizlik yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9.7 olarak kaydedildi. Böylece işsizlik oranı 20 çeyrek sonra tek haneye geriledi.Kasım ayında işsizlik 11 yılın en düşük seviyesini gördü.Ticaret Bakanlığı ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına kısıtlama getirdi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ardından Başkan Erdoğan da BAE'ye ziyaret gerçekleştirdi. 50.7 milyar dolarlık 13 anlaşma imzalandı.2023 OVP'de büyümenin 2024'te yüzde 4, 2025'te yüzde 4.5, 2026'da yüzde 5 olması öngörüldü.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında tüm vergisel işlemlerin elektronik ortamda yapılacağı Dijital Vergi Dairesi'ni devreye alacaklarını duyurdu.Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 5.9 büyüme kaydetti. Türkiye, verisi açıklanan G-20 ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğu müjdesini paylaştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Şırnak'ta terörden temizlenen Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın-2 (ŞAY-2) kuyusunda sondaj faaliyetlerine başladığını duyurdu. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, 11 Aralık'ta Gabar'da günlük petrol üretiminin 30 bin varile ulaştığını söyledi. TPAO, "2023 sonu hedefimiz günlük 35 bin varil petrol, 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol" açıklamasında bulundu.Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde ise yüzde 3.9 büyüme gösterirken, ikinci çeyrek sonunda ülke, 12 çeyrektir kesintisiz büyüdü. Türkiye'nin ihracatı, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler ve Kurban Bayramı tatili gibi etkenlerle bazı aylarda gerileme gösterse de yılın genelinde aylık bazda rekor kırmaya devam etti.Vatandaşların enflasyon karşısında korunmasına yönelik adımlar atılırken, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme 1 Mart 2023'te TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı ve 3 Mart 2023'te resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girdi.İlk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE uzaya fırlatılırken, Türkiye'nin ilk uzay yolcuları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek yolcuları açıkladı. Buna göre uzay yolcusu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda önemli başarılara imza atan Türk pilot Alper Gezeravcı oldu. Yedek olarak ise Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan sistem mühendisi Tuva Cihangir Atasever seçildi.