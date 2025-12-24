Konut kredisi 28 ayın en düşüğünde

Bankalar tarafından kullandırılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı, 12 Aralık haftası itibarıyla yüzde 37.63 seviyesine gerileyerek son 28 ayın en düşük düzeyi olarak kayıtlara geçti. Merkez Bankası verileri, konut kredisi maliyetlerinde belirgin bir gevşemeye işaret ediyor. Ancak gayrimenkul uzmanları bu düşüşün satışları canlandırmak için yeterli olmayacağının altını çiziyor.

AYLIK 2.49'A KADAR İNDİ

Merkez Bankası verilerine göre, bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı 12 Aralık haftasında yüzde 37.63'e düştü. Bundan önceki düşük rakam 1 Eylül 2023'te yüzde 35.69 şeklindeydi. En yüksek oran ise 5 Nisan 2024 haftasında yüzde 45.14 olmuştu. Geçen yıl ortalarında bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 3.05 iken, bu rakam yüzde 2.49'a kadar geriledi. Böylece 10 yıl vadeli 1 milyon liralık kredi için aylık ödenen rakam 31 bin 352 liradan 26 bin 273 liraya düşmüş oldu. Toplam ödenen tutar ise 609 bin lira düşüşle 3 milyon 153 bin liraya geriledi.

TÜKETİCİ YÜZDE 1 BEKLİYOR

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan da kredilerdeki gerilemenin ipotekli satışlara yansımaya başladığını belirterek, "2025'in 11 ayında ipotekli satışlar yüzde 53.5 artmasına rağmen kredili satışların toplamdan aldığı pay hala istenilen seviyede değil. Şu anda yüzde 13.3 seviyesinde ancak yüzde 30'larda olması gerekiyor. Bunun sebebi kredi oranlarının halen istenilen seviyelere gelmemesi" dedi. Yüksek kira ödemek istemeyenlerin mevcut oranlara rağmen kredi kullanarak ev sahibi olma yolunu seçtiğini dile getiren Akdoğan, "Şu anda oranlar hala yüzde 2.5 ve üzerinde. Ancak tüketicilerin beklentisi ve satışlara ciddi etki yapacak oran yüzde 1 seviyesi. Sosyal konut kampanyasına başvuranların sayısı, milyonlarca kişinin konuta talebinin olduğunu gösteriyor. Bu nedenle krediler daha hızlı düşmeli ve daha aşağılara gelmeli" şeklinde konuştu.

İHTİYAÇ KREDİSİ 3 PUAN AZALDI

Merkez Bankası'nın blog hesabından da politika faizindeki düşüşün krediye yansıması analiz edildi. Blog yazısında TCMB'nin 2025 Temmuz-Ekim döneminde politika faizinde toplam 650 baz puanlık indirime gittiğine vurgu yapılarak, "Bu indirimin, 4 Temmuz-5 Aralık 2025 döneminde banka faizlerine yansıması belirgin oldu. TL mevduat ve ticari kredi faizleri 690 baz puan civarında gerilerken ihtiyaç kredisi faizleri 300 baz puan kadar azaldı. Firma ölçeğine göre bakıldığında, büyük firmaların kredi maliyetleri 630 baz puan azalırken KOBİ'lerin maliyetlerinde daha güçlü (750 baz puan) bir düşüş görüldü. İhtiyaç kredisi faizindeki gerilemenin görece sınırlı kalmasında ise kredi büyümesine yönelik makroihtiyati sınırların etkili olduğunu değerlendiriyoruz. Bu bulgular, politika faizindeki indirimin bankaların kredi ve mevduat fiyatlamalarına büyük ölçüde yansıdığını gösteriyor. TCMB'nin faiz indirimleri, kredi ve mevduat faizlerine yansıyor. İkinci olarak, kredi ve mevduat faizi gelişiminde kısa vadelilerde politika faizi belirleyici olurken, uzun vadelilerde beklentiler ve risk algısı öne çıkıyor. Son olarak, uzun vadeli faizlerin kalıcı olarak gerileyebilmesi için enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve risk priminin sınırlı kalması gerekiyor.