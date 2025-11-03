Konut kredisinde faiz 25 ayın dibinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, son üç Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 6.5 puan indirerek yüzde 46'den yüzde 39.5 ile son iki yılın en düşük seviyesine çekmesi, bankaların kredilerine de yansımaya başladı. TCMB'nin son açıkladığı verilere göre konut kredisinde yıllık faiz 17 Ekim tarihi itibarıyla yüzde 37.91 ile 1 Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

AYLIKTA % 3.1'E İNDİ

Konut kredisinde aylık ortalama faiz yüzde 3.1'e geriledi. Konut kredisinde bileşik faiz haziran ayı ortasında yüzde 48'li seviyelere yükselmiş, aylık faiz ise yine bu dönemde yüzde 4'lere ulaşmıştı. Öte yandan bazı bankalar bu ay başında başladıkları kampanyalarla konut kredisinde aylık faizi yüzde 2.6'ya çekti. Bankaların kredi faizlerindeki indirimle birlikte konut kredisi çekenlerin faiz yükünde de ciddi düşüşler yaşanıyor. 1 milyon lira tutarında 60 ay vadeli bir konut kredisi yüzde 2.6 faizle çekildiğinde, aylık ödemesi 33 bin 94 TL, toplam geri ödemesi ise 1 milyon 985 bin TL oluyor. Aynı kredi yüzde 4 aylık faizle çekildiğinde aylık ödeme 44 bin 201 TL, toplam ödeme ise 2 milyon 652 bin TL'ye ulaşıyor. Faizin yüzde 4'ten 2.6'ya inmesi, 1 milyon liralık kredide 60 ay vadede faiz yükünü 667 bin TL düşürüyor.

61 MİLYAR TL YENİ KREDİ

Bankaların faiz oranlarındaki gerçekleştirdiği düşüş, kredi hacmine de yansımaya başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre 5 Haziran'da 577.5 milyar TL olan konut kredisi hacmi, 17 Ekim'de 638.8 milyar liraya çıktı. Konut kredilerinde 4.5 aylık artış 61.3 milyar TL oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre eylülde 150 bin bin 657 ile tüm zamanların en yüksek eylül ayı konut satışı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34.4 oranında artarak 21 bin 266 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14.1 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76 oranında artarak 162 bin 493 oldu.

TİCARİDE DE DÜŞÜŞ BAŞLADI

Merkez Bankası bozulan enflasyon görünümünün etkisiyle, faiz indirimlerinin çapını küçültürken, ticari kredi faizlerinde de sanayicinin arzuladığı büyüklükte olmasa da, düşüş başladı. TCMB verilerine göre ticari kredi faizleri de 17 Ekim'de yüzde 52.55 ile 22 Aralık 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ticari kredi faizleri Nisan 2024'te yüzde 70'leri geçmişti. Öte yandan taşıt kredisinde de faiz oranları yüzde 36.3 ile 14 Haziran 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi.