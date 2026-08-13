Konut piyasasında temmuz tablosu! TÜİK açıkladı: İşte ilk el ve ikinci el satışlarda son durum

İLK EL KONUT SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Toplam konut satışları içinde ilk el konutların payı yüzde 34,4, ikinci el konutların payı ise yüzde 65,6 oldu.

İpotekli konut satışları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 23,7 artarak 23 bin 888'e yükseldi. Diğer konut satışları ise yüzde 23,1 azalarak 99 bin 715 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli konutların payı yüzde 19,3, diğer satışların payı yüzde 80,7 olarak gerçekleşti.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el konut satışları yıllık yüzde 8,6, ikinci el konut satışları yüzde 20,9 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ilk el konut satışları bir önceki aya kıyasla yüzde 5,1, ikinci el konut satışları yüzde 5,4 geriledi.