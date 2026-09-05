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Giriş Tarihi: 5.09.2026

Konut satışında DASK poliçesi devredilemeyecek

Konut satışında DASK poliçesi devredilemeyecek
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Konut satışlarında Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulamasını bugün itibarıyla sona erdiren düzenlemeyle, evini satan vatandaşlara kullanılmayan süreye ait primleri iade edilecek, alıcılar için yeni poliçe yapılması gerekecek. DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan, "Evini satan vatandaşlarımızın, mevcut poliçeleri tapudaki satış işlemiyle birlikte sona erecek. Poliçenin kullanılmayan günlerine ait prim iadesi yapılacak. Ev satın alan vatandaşlarımızın ise tapu işlemi öncesinde kendi adlarına geçerli bir ZDS poliçesi bulunup bulunmadığı kontrol edilecek" diye konuştu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Konut satışında DASK poliçesi devredilemeyecek
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