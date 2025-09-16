Konut satışında yılın rekoru

Faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisiyle birlikte fiyatların artacağına ilişkin öngörü, konut satışlarını yılın zirvesine taşıdı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ağustosta ülke genelinde konut satışları yıllık bazda yüzde 6.8 artarak 143 bin 319 oldu. Bu, yılın en yüksek aylık verisi olarak dikkati çekerken ağustostaki yükselişle birlikte geçen yıl temmuzda başlayan artış grafiği 14'üncü ayda da devam etti. Aynı zamanda tüm zamanların en yüksek ikinci ağustos satışına ulaşıldı.

8 AYDA 1 MİLYONA YAKLAŞTI

Ağustosta ipotekli satışlar yüzde 45.2 artarak 19 bin 712 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13.8'e yükseldi. Ocak-ağustos dönemi ele alındığında konut satışları yıllık bazda yüzde 21.3 artarak 978 bin 70 olarak gerçekleşti. 8 aylık satış adedinin 1 milyona yaklaştığı görüldü. Aynı zamanda tarihin en yüksek ikinci 8 aylık satış rakamı yakalandı. İlk 8 ayda ipotekli konut satışları yüzde 84.6 artarak 141 bin 227 oldu. Ağustos ayındaki ipotekli satışların 4 bin 709'u, ocak-ağustos dönemindeki satışların 33 bin 593'ü ilk el satışları olarak belirlendi.

YABANCIYA SATIŞ DÜŞÜYOR

Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 19.8 oranında azalarak bin 810 oldu. Konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 671 konutla İstanbul aldı. Bu ili 576 ile Antalya, 123 konutla Mersin takip etti. Yabancılara satış, ocak-ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.2 azalışla 13 bin 77'ye düştü. Söz konusu ayda Rusya vatandaşları, Türkiye'den 283 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 155 konutla İran ve 118 ile Almanya vatandaşları izledi.

FAİZ İNDİRİMİ SÜRMELİ

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, konut satışlarının içerisinde ipotekli ve birinci el satışların aldığı payın artmasına dikkati çekerek, "Birinci el konutun payı yüzde 30.6, ipotekli satışların payı yüzde 13.7 seviyesinde gerçekleşti. Birinci el satışların yeniden yüzde 40'lar, kredili satışların ise yüzde 30'lar seviyesine çıkabilmesi adına bu artışlar sektörümüz açısından oldukça önemlidir" dedi. Yılmaz, faizlerde başlayan indirim trendinin hızla ideal seviyelere gelmesinin ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kısıtlarını kaldırmasının satışlara olumlu katkı sunacağını vurguladı.

ALTINI SATAN KONUT ALDI

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan, konut satışlarının artmasının en önemli sebeplerinden birisinin faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik güçlü beklenti olduğunu belirterek, bu beklentinin konut fiyatlarında bir artış oluşturabileceği düşüncesiyle yatırımcıların alım yaptığını söyledi. Altın yatırımcılarının da kâr satışları yaparak konuta yöneldiğini ifade eden Akdoğan, "Yeni kiracıların yüksek kira tutarlarına karşın konut kredilerinin faizinin düşmesiyle ihtiyacı olanlar ev alma noktasında adım atıp yüksek kira ödemek yerine taksitlerle o evin sahibi olmak istiyor" dedi. Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün de, "Faiz oranlarındaki düşüş devam ederse, konut satışlarında ciddi bir yükseliş bekleyebiliriz" diye konuştu.