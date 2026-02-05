Konut-ve taşıt kredilerinde güçlü yükseliş! TCMB, bankacılık sektörü verilerini açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 30 Ocak ile biten haftada önceki haftaya göre 29 milyar 879 milyon 479 bin lira azalarak 29 trilyon 183 milyar 364 milyon 46 bin liraya geriledi.

TL MEVDUAT AZALIRKEN, DÖVİZ MEVDUATI ARTTI

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 2,6 azalarak 15 trilyon 208 milyar 659 milyon 274 bin liraya indi. Yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 3,5 artışla 10 trilyon 315 milyar 158 milyon 391 bin liraya yükseldi.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN DÖVİZ HESAPLARINDA ARTIŞ

Bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı 277 milyar 475 milyon dolar olurken, bunun 238 milyar 252 milyon doları yurt içi yerleşik kişilere ait hesaplarda toplandı. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatında 1 milyar 882 milyon dolarlık artış kaydedildi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 2,6 artarak 5 trilyon 833 milyar 117 milyon 974 bin liraya çıktı. Bu tutarın 690 milyar 759 milyon 723 bin lirası konut, 48 milyar 961 milyon 839 bin lirası taşıt, 2 trilyon 236 milyar 18 milyon 247 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bireysel kredi kartı bakiyeleri ise 2 trilyon 857 milyar 378 milyon 165 bin liraya ulaştı.

TOPLAM KREDİ HACMİ 22,9 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Bankacılık sektörünün, TCMB dahil toplam kredi hacmi 30 Ocak ile biten haftada 350 milyar 841 milyon 384 bin lira artarak 22 trilyon 926 milyar 145 milyon 590 bin liraya yükseldi.