Konya Belediyeciliği diye bir gerçek var: Başkan Altay ’BOOM’u anlattı

BOOM İLE YAYA ÜST GEÇİTLERİNDE BULUNAN YÜRÜYEN MERDİVENLER VE ASANSÖRLER ANLIK TAKİPTE

Konya'da yaşayan insanların rahat bir şekilde günlük hayatını sürdürmeleri adına birçok teknolojik cihaz kullandıklarını ifade ederek, "Bunların en başında yaya üst geçitlerinde bulunan yürüyen merdivenlerimiz ve asansörlerimiz geliyor. Yapmış olduğumuz otomasyon sistemi ile yaya üst geçitlerindeki yürüyen merdivenleri, asansörleri, araç alt geçitlerimizi 24 saat canlı bir şekilde izliyoruz ve bir arıza durumunda sistemimizden müdahale etme imkanı oluyor. Bu belki günlük hayatta fark edilmiyor ama Konya'da her şeyin rayında gitmesinin arkasında büyük bir emek ve büyük bir akıl var. Örnek akıllı şehir uygulamaları ile hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

"ALT GEÇİTLERİN AYDINLATMASINDAN YAĞMUR SUYU DRENAJLARINA KADAR TÜM SİSTEMLERİ BU MERKEZDE KONTROL ALTINDA TUTUYORUZ"

Başkan Altay, araç alt geçitlerinin aydınlatmasından yağmur suyu drenajlarına kadar tüm sistemleri bu merkezde kontrol altında tuttuklarını dile getirerek, "Burada en önemli konu anında iletişim kurabilmek ve merkezden müdahale edebilmek. Yoksa bir arıza olduğunda birinin gidip o sistemi tekrar çalıştırması gerekiyor ya da asansörde kalan bir kişinin panik atak geçirmesine neden oluyor. Burada doğrudan mikrofonla bağlantı kurarak her şeyin kontrol altında olduğunu, arızanın tarafımızdan tespit edildiğini ve arkadaşlarımızın müdahale edeceğini ifade edebiliyoruz. Yine özellikle yürüyen merdiven arızalarını da buradan kontrol etme imkanımız oluyor" değerlendirmesini yaptı.