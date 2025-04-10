Konya büyükşehir’den çiftçiye tam destek

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın merkezi olan Konya'da üreticilere yönelik desteklerini 2025 yılında da aralıksız sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üreticilerin yaşadığı bölgelerde refah seviyesinin yükseltilmesi ve tarımsal üretimin artırılması için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirtti. Altay, "Türkiye için üretim yapan bu şehirde çiftçilerimize her zaman destek oluyoruz" dedi.

ELMA, CEVİZ, ASMA...

Başkan Altay, 2018 yılından bu yana yüzde 50 hibe destekli olarak çiftçilere 569 bin 844 adet meyve fidanı, 22 milyon 518 bin fide ve 1 milyon 177 bin 228 kilogram tohum desteği verdiklerini açıkladı. Bu yıl da desteklerin devam ettiğini belirten Altay, 2025 sezonunda 72 bin 652 adet elma, ceviz, asma, ahududu ve böğürtlen fidanı dağıtılacağını ifade etti.

TASARRUFLU ÜRÜNE TEŞVİK

Konya genelinde ürün çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Altay, özellikle su tasarrufu sağlayan bitkilere yönelimi teşvik ettiklerini kaydetti. "Ürün çeşitliliğinin artırılması, çiftçimizin gelirinin artmasına vesile olacaktır" diyen Başkan Altay, tüm çiftçileri destek programlarına katılmaya davet etti.

STRATEJİK ŞEHİR

Konya'nın yalnızca kendi ihtiyacını değil, Türkiye'nin gıda güvenliğini de sağlayan stratejik bir şehir olduğunu vurgulayan Altay, "Çiftçilerimiz 42 bin kilometrekarelik Konya ovasında üretim yapıyor. Biz de tüm ilçelerde fide, fidan ve tohum desteğimizi sürdürüyoruz" dedi.

SULAMAYA 50 MİLYON

Konya'nın küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklıktan en fazla etkilenen şehirlerden biri olduğuna işaret eden Altay, bu nedenle sulama yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirtti. 2024 yılında sadece sulama yatırımları için 50 milyon lira harcandığını ve 2025'te de yeni yatırımlarla sürecin devam ettiğini söyledi.

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker ise desteklerin yerinde ve isabetli olduğunu belirterek, üreticiye sağlanan bu katkıların kırsalda tarımı canlandırdığını söyledi.



108 BİN 675 KİLOGRAM NOHUT TOHUMU DAĞITILACAK

KURAKLIĞA dayanıklı ürünlerin önemine de değinen Altay, "Kuru Tarım Alanlarında Nohut Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında bu sezon 108 bin 675 kilogram nohut tohumunun çiftçilere dağıtıldığını bildirdi. Bu proje ile ekilmeyen arazilerin tarıma kazandırılması ve kırsalda üretimin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

DESTEKLER SÜRECEK

BAŞKAN Altay son olarak, "Rabbim bol yağmurlu, rahmetli günler nasip etsin. Çiftçilerimizin kazancı bol olsun. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin yanındayız" diyerek desteklerin süreceğini vurguladı.