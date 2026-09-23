Konya büyükşehir’den tarihi ulaşım yatırımları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen KONYARAY Banliyö Hattı başta olmak üzere, Konya'nın raylı sistem ağını genişletecek yatırımlar hızla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KONYARAY'ın kentin toplu ulaşımında önemli bir rol üstleneceğini söyledi.

KONYARAY'DA ÇALIŞMALAR YÜZDE 90'A ULAŞTI

Meram Gar'dan Lojistik Merkezi'ne, ardından Aşağı Pınarbaşı'na uzanan 23 kilometrelik ilk etapta çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak 4 setten oluşan toplam 16 banliyö aracının alımı için ihale sürecini başlattıklarını açıkladı. KONYARAY'ın Konya tarihinin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olduğunu vurgulayan Altay, "Durakların yapımı devam ediyor, elektrifikasyon işlemleri başladı. İnşallah 2027 yılı içerisinde şantiyedeki işlerimizi tamamlamayı planlıyoruz" dedi. Altay, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na ve TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt'a teşekkür etti.

RAYLI SİSTEMDE YENİ DÖNEM

Konya'da KONYARAY'ın yanı sıra diğer raylı sistem yatırımlarının da eş zamanlı olarak sürdüğünü ifade eden Başkan Altay, tamamen Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarıyla yürütülen Stadyum- Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın 11,1 kilometrelik Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi arasındaki birinci etabında çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen 10 kilometrelik ikinci etapta da çalışmaların hızla sürdüğünü kaydeden Altay, böylece hattın toplam uzunluğunun 21,1 kilometreye ulaşacağını söyledi. İkinci etap kapsamında Real Kavşağı, Otogar Kavşağı, Yurtlar Bölgesi Kavşağı ve TÜ- MOSAN Kavşağı'nda yapım çalışmaları sürüyor.

BARIŞ CADDESİ HATTI İHALE SÜRECİNDE

Barış Caddesi Tramvay Hattı'nda ise ihale süreci devam ediyor. İlk etabı 13,8 kilometre, toplam uzunluğu 17,8 kilometre olacak hat çift hat olarak hizmet verecek. Projelerin tamamlanmasıyla Konya'da raylı sistemde yeni bir dönemin başlayacağını belirten Altay, "Vatandaşlarımızın hızlı, güvenli ve çevreci ulaşım imkanlarına kavuşması için gayret ediyoruz" dedi.





HEDEF 116 KİLOMETRE YENİ RAYLI SİSTEM

Konya'da bugüne kadar hayal olarak görülen birçok ulaşım yatırımını hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Altay, kente 116 kilometre ilave raylı sistem hattı kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Altay, "Yaptığımız yatırımlarla Konya, Anadolu şehirleri içerisinde raylı sistemde çok öne çıkmış bir şehir olacak. El ele verince yapamayacağımız iş yok" dedi. Başkan Altay; yatırımlara verdikleri desteklerden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AYGM Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt'a; Barış Caddesi Tramvay Hattı'nın finansmanına sağlanan katkılar nedeniyle de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Burak Demiralp ve İLBANK Genel Müdürü Eyüp Karahan'a teşekkür etti.



ADLİYE-ŞEHİR HASTANESİ HATTI AÇILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Adliye-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın 1,4 kilometrelik bölümü hizmete açıldı. Başkan Uğur İbrahim Altay, 21,1 kilometrelik raylı sistem hattının diğer etaplarında da çalışmaların sürdüğünü söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi, kentin raylı sistem ağını güçlendirecek Adliye-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nı hizmete açtı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Alaaddin-Şehir Hastanesi, Şehir Hastanesi-Sanayi ve Stadyum hattından oluşan toplam 21,1 kilometrelik projenin 1,4 kilometrelik bölümünün tamamlandığını belirtti. Şehir Hastanesi'nden Yeni Sanayi Alanı'na uzanan 10 kilometrelik etapta da çalışmaların devam ettiğini kaydeden Altay, ray işlemlerinin tamamlandığını, elektrik direklerinin dikildiğini ve tellerin gerilmesi çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Konya'nın raylı sistem ağını 114 kilometreye ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Altay, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür etti.



KONYA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜME 25,7 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde yürütülen kentsel dönüşüm ve kamulaştırma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Konya'nın tarihi dokusunu koruyarak geleceğin modern şehir yapısıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Altay, yürütülen çalışmaların yalnızca fiziki bir dönüşüm olmadığını vurguladı.

GEÇMİŞLE GELECEK AYNI UFUKTA

Bir yandan tarihi mekanları ihya ederken diğer yandan şehrin hafızasını koruduklarını ifade eden Altay, "Bizim dönüşüm anlayışımızda geçmişle geleceği aynı ufukta buluşturmak vardır. Konya, ruhu olan bir şehirdir. Attığımız her adımda tarihi dokuyu güçlendiren, şehir estetiğini yücelten ve medeniyet mirasımıza sahip çıkan bir anlayışla hareket ediyoruz" dedi.

KAMULAŞTIRMADA ÖNCELİK UZLAŞMA

Kamulaştırma süreçlerinde vatandaşların haklarını korumayı temel ilke olarak benimsediklerini kaydeden Başkan Altay, önceliği uzlaşmaya verdiklerini belirtti. Altay, kamulaştırma bedellerinin hakkaniyetle belirlendiğini, süreçlerin şeffaflık ve karşılıklı rıza anlayışıyla yürütüldüğünü ifade etti.

1,3 MİLYON METREKARELİK ALANDA KAMULAŞTIRMA

Başkan Altay, 2025 yılında 279 bin 314 metrekarelik alanda 166 bağımsız bölüm ve 18 binanın kamulaştırıldığını belirtti. 2018'den bu yana ise 1 milyon 344 bin metrekarelik alanda 1.920 bağımsız bölüm ve 702 binanın kamulaştırması tamamlandı. Altay, kentsel dönüşüm ve kamulaştırmaya 2018'den bu yana güncel bedelle 25 milyar 685 milyon lira yatırım yaptıklarını açıkladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör